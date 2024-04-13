兴齐眼药：发挥药企创新研发作用 满足儿童用药市场需求

2024乌镇健康大会暨第三届中国OTC大会近日在浙江乌镇举行。会上，兴齐眼药营销中心副总裁蒋宁提出，儿童健康事关家庭幸福和民族未来，进一步推动儿童健康，需要医药企业发挥创新研发、产品供应和科普教育的重要作用，还需要政府部门、医疗机构等社会各界共同努力。

蒋宁介绍，当前国内生产儿童专用药物的企业相对较少，建议更多的医药企业针对儿童独特的生理需求，研发更多适用于儿童群体的专用药品，满足日益增长的市场需求，保障儿童用药安全，推动医药行业高质量发展。此外，医药企业还要通过各种途径普及儿童健康知识与正确的安全用药信息，帮助公众了解如何科学合理地给儿童使用药物。

近年来，针对儿童创新用药，我国出台了一系列政策和文件。对此，蒋宁认为，为响应国家政策号召以及满足儿童用药市场需求，医药企业应加大在儿童用药研发方面的投入，提升创新药物的研发和上市进度，增加儿科用药的品种和剂型，提高儿童用药的安全性和有效性。另外，在竞争格局变化方面，补齐儿童用药短板，将促使更多的制药企业进入儿童用药市场，激活市场活力，一些具有创新能力和市场优势的企业将有望脱颖而出。从国际合作的机会来看，随着国内儿童用药市场的不断发展，将吸引更多的国际大型医药企业的关注和合作，这将为国内企业提供更多的技术支持和市场开发资源，进一步推动儿童用药行业的国际化发展。

在蒋宁看来，鼓励企业创新开发儿童用药，是一个持续、长期的过程，需要政府部门、制药企业、医疗机构等社会各界共同努力。他建议，一是希望国家相关部门通过资金、税收优惠、市场准入等方面的政策支持，为企业创新儿童用药提供明确的指导，降低企业创新研发的风险和成本；二是优化儿童用药的审批流程，提高审批效率，缩短企业产品的上市时间，同时建立儿童用药的优先审批通道，确保创新药物能够在安全有效的基础上尽快惠及儿童患者；三是在加速审评的同时，还应该加强对儿童用药、生产、流通和使用的各环节监管，确保药品质量和安全；四是鼓励制药企业、高校和各类研发机构深度合作，整合各方资源，通过产学研合作的方式，共同开展儿童用药研发，提高创新研发的效率和水平；五是加强药学、儿科、临床等专业人才的培养，提高儿童用药研发和使用的专业水平。通过高端人才的培养，为儿童用药创新提供坚实的人才基础；六是通过各种渠道和方式提高公众对儿童用药重要性的认知度，增强全社会对儿童用药创新的关注和支持。