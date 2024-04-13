仲景宛西：用实际行动践行“药材好 药才好”价值理念

2024乌镇健康大会暨第三届中国OTC大会近日在浙江乌镇举行。现场，仲景宛西制药副总经理马云介绍，仲景宛西制药依托中药材资源优势，长期秉持“药材好 药才好”理念，让现代科技与中药材种植相结合，致力于以质量更好的药材，制作疗效更优的中药，来满足人们日益增长的医疗保健需求。

“只有从源头把控药品质量，才能真正践行‘药材好 药才好’理念。”马云表示，“自1998年开始，我们在全国三省六地建立GPA种植基地及初加工生产线，建立恒温、低温、常温药材仓库，采用分区、分品种、分来源、分批次储存，建立数字化追溯体系，实现中药材地道安全、源头可追溯。”

据了解，仲景宛西制药的中药材生产管理溯源系统可通过数字化、信息化手段，时刻掌握药材生长底数。“我们运用主成分分析、农残检测等现代技术手段，持续开展中药材标准提升，实现中药材来源可查证、成药生产可管控、质量责任可追究的精细化全链条管理。消费者可以通过扫描产品的二维码，清晰地了解原料信息，包括药材采摘来源、收购、初加工及运输仓储等，对产品更放心。”马云说。

当前，人工智能、云计算、大数据、物联网、工业互联网等新兴技术也为零售行业数字化转型提供更多路径。马云结合实践经验分析，数字技术的革新、基础设施的完善，为医药零售行业的经营模式带来了系列改变。“相较过去，消费场景发生了很大变化，以买药为例，消费者既可以去线下门店，还可以选择线上网购，甚至还可以借助互联网医疗平台连线专业医生，寻求解决方案，对症买药，方便快捷。”

“当前，消费者自我健康意识不断提升。基于消费市场健康需求的变化，我们借助现代科技手段，对经典名方进行深度挖掘、二次开发，更好地满足现代消费需求。同时，针对年轻消费人群对中医医药的文化认知及消费习惯，企业也充分利用网络媒体进行一些创新性传播。”马云说。

此外，马云还表示，鉴于经典名方具有明确的主治功效、适用人群、临床定位等优势，近年来，仲景宛西制药对源自经典名方的药品的临床价值进行了一系列探索，瞄准老年群体的高发病、常见病等开展研究，对助推临床诊疗水平提升发挥着重要作用。