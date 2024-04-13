第三届中医药高质量发展大会召开

大会现场

人民网北京4月13日电 （陈子源）4月10日至12日，以“发展新质生产力，推进高质量发展”为主题的第三届中医药高质量发展大会暨新时代中医药高质量发展战略研讨会在浙江乌镇召开。与会专家学者及行业代表从重大疾病防治、循证医学、交叉创新、中药创新研发与上市后研究、产业协同等方面进行深入对话，促进政产学研用交流互动，发挥学术引领和创新驱动的作用。

会上，国家中医药管理局党组书记、局长余艳红要求，一是要紧紧扭住科技创新这个核心，持续培育中医药高质量发展的动能。二是要始终聚焦医疗服务这个根本，持续厚植中 医药高质量发展的成色。三是要牢牢把握特色产业这个基础，持续彰显中医药高质量发展的优势。四是要加强中医药“顶天立地”人才培养，持续巩固中医药高质量发展的根基。

国家药监局副局长赵军宁在致辞中表示，要更加准确把握党中央对药品监管的新要求，准确把握药品安全面临的新挑战，准确把握医药创新呈现的新态势，系统研判中药行业性特征、阶段性特点和当前监管的难点、痛点和卡点，强化中药卓越监管体系战略性、前瞻性、系统性设计，为推进中药传承创新发展贡献力量。

在科技部、国家中医药管理局等部委支持下，中医药与现代科技不断融合发展。中国工程院院士张伯礼指出，我国中药现代化研究已经开展了近三十年，取得了令世人瞩目的成就。一个传统的学科领域，与现代科学技术交汇融合，开拓出一条传承、创新、发展之路，形成了显著的学科优势，引领了健康产业发展，产生了重大社会效益和经济效益。

同时，会议启动了《中药现代化三十年》编撰工作，发布了“2024年国际中医药与传统医药高影响力研究”。

据悉，此次会议在中国工程院医药卫生学部支持下，由现代中药创制全国重点实验室、天津中医药大学主办，设主论坛和6场平行论坛，13位两院院士、200余名中西医药知名专家和近2000名代表参加会议。