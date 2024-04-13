西藏90%医疗机构完成远程医疗系统硬件安装调试

科技日报讯 （记者杨宇航）8日，记者从西藏自治区卫生健康委获悉，自治区远程医疗系统建设已取得重要阶段性成果。目前，90%的医疗机构已完成远程医疗系统硬件的安装和调试。这将显著提升基层医疗服务水平，有效解决基层群众看大病难的问题。

据了解，远程医疗服务平台建设是西藏“互联网＋医疗健康”战略的重要组成部分。今年，有关部门共投入1.67亿元资金，重点推进远程医疗会诊室装修、硬件设备安装和软件测试等工作。该项目将助力西藏自治区医疗服务体系建设，实现优质医疗资源下沉，缓解优质医疗资源不足的问题，让基层群众在家门口就能享受到优质的医疗服务。

自启动远程医疗系统建设项目以来，各相关部门和单位积极协作，确保项目稳步推进。目前，远程医疗服务网络已覆盖6家自治区级、20家地市级、137家县级以及690家乡镇级医疗卫生机构。这一网络的构建，将有效提升基层医疗机构服务能力，为基层群众提供更加便捷、高效的医疗服务。

西藏自治区卫生健康委相关负责人表示，远程医疗系统建设旨在通过信息技术手段，实现优质医疗资源的下沉和共享。通过远程会诊、远程诊断、远程培训等多种形式，基层医疗机构将获得更多来自上级医疗机构的支持和帮助，基层医生的诊疗水平和服务质量将得到提升。