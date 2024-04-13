GE医疗与多所高校和实验室签署产学研用战略合作协议

4月11日，在第89届中国国际医疗器械博览会（CMEF）上，GE医疗与深圳湾实验室及深圳医学科学院、复旦大学管理学院、浙江大学生物医学工程与仪器科学学院，分别签署产学研战略合作框架意向书。据介绍，依托企业的产业基础和平台资源、高校和实验室的科研能力与人才储备，GE医疗与签约伙伴将从研发创新、加速成果转化和长期人才培养方面展开全面合作，协同产学研用，推动全链条创新、促进科研成果转化和诊疗水平提升。

GE医疗全球执行副总裁、GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊表示：“医疗是无界的，创新也是无界的。百余年来，GE医疗携手全球的各界伙伴，不断推动创新升级，取得了诸多瞩目的成就。今天在CMEF的大舞台上，我们很高兴见证了去年推出‘无界创新’战略以来，GE医疗在产学研用端与国内高校和实验室达成合作最多的一次签约。期待我们共同以更前沿的无界创新成果、更尖端的人才培养成绩、更优质的医疗服务成效，更好地关爱每个中国人的生命重要时刻，为医疗卫生事业的高质量发展注入新的活力和动力。”

据了解，GE医疗与深圳湾实验室及深圳医学科学院将围绕生物医学影像前沿和应用领域，在重疾预防和诊治等方面深度合作，推动科研协同创新和精准诊疗一体化解决方案落地，并加速推进科研成果的孵化和转化。同时，双方还将搭建实践实习基地，探索双兼双聘机制，推动高层次人才交流，助力深圳建设“创新创业创意之都”，为粤港澳大湾区高质量开放融合发展贡献力量。

GE医疗与复旦大学管理学院达成教育发展战略合作，拟整合GE医疗精益六西格玛管理学的精粹与医疗产业洞察、以及复旦大学复合型高端人才教学经验，联合开发医疗产业管理人才定制课程，覆盖医企合作管理、医疗行业供应链质量与服务管理、智慧医院建设等内容，依托双方在各自领域内的专业经验、雄厚的理论研究能力和丰富的管理实践探索，共同推动产学之间的智慧碰撞与系统性创新，为医疗行业高质量发展全面赋能。

GE医疗与浙江大学生物医学工程与仪器科学学院将基于临床需求，充分发挥双方的科研创新智慧，推动高端医疗设备关键核心生物医学影像、智能医疗仪器等技术的研究，探索科技成果的临床应用可行性，并建立学术交流机制，推动双方常态化学术类交流互动，为行业源源不断地培养和输送专业人才。

GE医疗中国首席技术官孙旭光表示：“如今，整个医疗科创领域都在加速变革，这是挑战所在，也是机遇所在。中国的顶尖学府和实验室，是创新智慧最为活跃、高端人才最为富集的地方，通过携手中国学术界的顶流，我们期待推动产学研用深度融合、增进高质量的人才交流，从而充分发挥各方所长，整合GE医疗百年创新积淀和学界前沿智慧，打通科研和管理创新从实验室到应用场的转化，加速医疗新质生产力在临床的落地。”