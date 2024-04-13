今年4月是我国第36个爱国卫生月。全国爱国卫生运动委员会办公室印发的《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》明确，今年爱国卫生月活动主题为“健康城镇 健康体重”，凸显了人们对“健康体重”的持续关注。

国家卫生健康委近日发布的《成人、儿童青少年肥胖食养指南》显示，我国18岁及以上居民肥胖率为16.4%，6岁以下儿童肥胖率为3.6%，6至17岁儿童青少年肥胖率为7.9%。

小孩胖嘟嘟，招人喜欢，不少家长因此会陷入误区，孩子白白胖胖有福气。但很多人可能不知道，儿童肥胖比“中年发福”危害更大，儿童期肥胖是引起成人肥胖及各种并发症的危险因素之一。

“胖”和“壮”是两个概念

不少人误把“胖”当成了“壮”，这其实是两个概念。

有些爱运动的孩子虽然体重重一些，但身体中骨骼和肌肉的占比较大，这是我们所说的“壮”。肥胖的本质是身体脂肪过度蓄积，特别是聚集在了腰腹等部位。有些孩子没那么重，但体内脂肪比例很高，这也是“胖”的表现。

引起肥胖的原因有很多，先天因素、后期成长环境、行为习惯等都是影响因素。

“生命早期的条件奠定了肥胖产生的基础。”联合国儿童基金会儿童健康发展处营养专家常素英介绍说，比如孕期的营养状况、体重增加、宫内营养、内分泌等，还有婴儿出生之后早期的生长发育和养育环境等，都会影响胎儿以及新生儿的代谢等生理功能，进而成为影响儿童期以及成年期肥胖的因素。

成长过程中，生活习惯的不同也会造成体重差异。“比如，家庭、幼儿园、学校没有提供足够健康的膳食，或者经常带孩子在外就餐，大量摄入高油、高糖食物，再加上孩子痴迷手机等电子产品，使得运动量大大减少。”常素英说。

常素英提醒，由于家庭成员饮食习惯的相似性，很多家长对孩子的肥胖问题不够重视或疏于观察，常常让孩子处在胖而不自知的状态。那么，如何辨别孩子是否肥胖？

“可通过儿童青少年的体脂指数（BMI）来判断，即用体重（kg）除以身高（m）的平方，再对应不同年龄阶段和性别标准数值判断是否处于超重或肥胖状态。”常素英特别提醒，除了体脂指数，还要关注孩子是否有中心性肥胖，即脂肪分布在腰腹部的肥胖状态。“这可以通过计算腰围（cm）和身高（cm）比值，对照相应的标准数值进行检测。”

“通常情况下，家长只要留意托幼机构或学校每学年的体检结果即可，如果显示超重或肥胖就要引起注意，在专业指导下进行科学减重。”常素英说。

儿童肥胖，影响的不只是童年

说起体重管理，很多人认为“减肥是成年人的事，怎么孩子也要减肥？”“孩子还是要吃好，错过了儿童期的发育就晚了，长大再减也不迟。”其实，越来越多研究表明，童年时期的肥胖对个体的影响可能是终身的。

“儿童时期胖的孩子和从小到大一直胖的孩子，患慢病的风险非常高，这是一种长期影响。”首都医科大学附属北京儿童医院慢病管理中心主任米杰说，“慢性病的‘发育’时间特别长，最大的特点就是‘慢’，成人的高血压、糖尿病等并非18岁后突然得的，实际上在他儿童时期就已出现‘端倪’。”

“有些肥胖孩子，十几岁就出现了高血压和动脉弹性下降等问题，也就是早期动脉粥样硬化。”米杰说，“脂肪过度蓄积在不该产生的部位，比如腰、腹、内脏周围，会让身体出现低度炎性反应，并影响血管内膜，这些因素都会造成动脉粥样硬化的早期改变。”

“脂肪是人体重要的内分泌器官，脂肪过多，它分泌的脂肪细胞因子就会扰乱人体内分泌，导致青春期提前。儿童肥胖也会对呼吸系统产生影响，睡眠中的低通气会导致血氧饱和度下降，不仅会造成大脑供氧不足，还可能带来糖尿病和胰岛素抵抗等问题。”米杰介绍，儿童肥胖与哮喘也密切相关，并可能诱发高尿酸、成年后的骨质疏松等一系列疾病。

成长过程中，肥胖还可能引发孩子的自卑心理，对他们的心理认知产生不良影响。可见，儿童肥胖对孩子的影响是“从内到外”的。“我们关注生命的长度，但更需关注健康生命的长度，而健康生命就是从儿童时期开始的。”米杰说。

体重管理也要量体裁衣

那么，儿童该如何减重？

减重的核心是“少吃，多消耗”，但和成人不同，他们处在生长发育期，身体情况不稳定，过度节食会影响身体发育，因此针对儿童的减重干预措施要慎重选择。

“儿童的体重管理，要从‘吃、动、睡’三方面入手，具体到每个孩子要‘量体裁衣’。”米杰说，“前提是在保证儿童身高持续发育的基础上进行，一般来说，发育期的孩子每年最少要有5厘米的身高增长。”

“儿童饮食可以考虑少分量、多种类的摄入，建议儿童每天吃够12种以上的食物，多选择清淡的烹饪方式，少采用油炸、烘焙等方式制作含油、含糖量高的食物。多摄入鱼、蛋、瘦肉、奶制品等优质蛋白，让孩子养成爱吃蔬菜水果的习惯。”海南医学院营养学教授张帆提醒，“培养孩子的喝水意识也很重要，以11到13岁的儿童为例，建议男孩每天饮水要达到1300毫升，女孩则至少1000毫升。很多不爱喝水的孩子会偏爱含糖饮料，他们发生肥胖的概率往往更高。”

运动更是必不可少的。“建议儿童每天保证30分钟以上的中强度有氧运动以及抗阻力的增肌健骨运动。对于肥胖儿童来说，跑步、跳绳等运动方式可能对他们膝关节造成损伤，建议在体育老师或专业人员指导下选择适合自己的运动项目。”米杰说。

一些家庭中的行为习惯，也在潜移默化地影响着儿童。米杰告诉记者，不少父母吃饭时用手机“带娃”，孩子抱着手机边看边吃，看似安静了，但一定程度上延长了进食时间，这不仅增加了肥胖概率，对孩子专注进食习惯的培养也没有益处。

如今，儿童肥胖已成为全社会共同面临的问题。

当高油、高糖、高脂食物随处可见，不当的营销及食品标签、包装不清晰等因素都使消费者难以做出健康选择，这些因素会增加儿童超重肥胖风险。北京大学公共卫生学院等机构的一项研究就对这些问题提出干预建议：通过手机短信传播母乳喂养知识；以学校为基础进行儿童肥胖干预；由医生提供营养咨询……当然，这些都需要教育、卫生等部门合力施策。（记者 岳佳仪）