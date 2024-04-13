君乐宝携手中石化易捷在浙江杭州举行新品发布会

4月12日，君乐宝乳业集团与中石化易捷公司在浙江杭州举行新品发布会，共同揭幕“匠心计划”的首款“双高”定制产品君乐宝3.6g乳蛋白A2纯牛奶。这款新品的发布不仅进一步丰富易捷会员店商品种类，为消费者提供了更具营养价值的乳品选择。

君乐宝乳业集团副总裁仲岩表示，此次合作是基于双方高度契合的经营理念和优势资源互补，放大双方在产品、渠道、服务等方面的优势，旨在为消费者提供科学的营养和便利。

中国石化浙江分公司副总经理陈丽莉表示，本款定制产品从原料选择、包装设计、产品样式以及后期的产销协调，双方都全程参与其中，体现了对市场和消费者的尊重，相信这款一定是轰动行业的爆款产品，也期待为消费者打造更多匠心产品。

发布会上，中石化浙江易捷公司副总经理丁舒阳介绍了易捷便利店升级为会员店后的变化，并发布“匠心计划”，而此次发布的君乐宝3.6g乳蛋白A2纯牛奶则是该计划的首款高品质、高性价比的“双高”定制商品。现场，君乐宝以全产业链自有自控作出郑重承诺，用实力为产品品质背书。“通过这种直观的方式，我们能够清晰地了解牛奶的生产过程，对君乐宝的产品更加充满信心，也很期待品尝到这款高品质的牛奶。”易捷会员店内一名顾客激动地表示。

深耕行业29年来，君乐宝深刻洞察消费者需求，在科研创新的基础上，不断创新升级自身产品体系，用高品质营养乳品满足国民日益升级的健康需求。在科学战略的引领下，君乐宝持续以“全产业链一体化”模式和“六个世界级”模式，将前沿科学技术与乳业全产业链深度融合，以科学营养为全年龄段人群提供精准的健康升级解决方案。据最新数据统计，君乐宝配方奶粉全国销量领先。

“对于双方合作的发展，我充满信心。未来，君乐宝会不断优化产品及服务，增强与中石化易捷的深度合作，更好地服务易捷门店的终端消费者，创建更好的‘人、车、生活’消费生态场景。”仲岩表示，双方后续还将共同探索更多创新的合作模式，以科学营养持续为消费者提供更加丰富的高品质匠心产品，携手开拓乳制品零售领域的发展新势能。