2024乌镇健康大会启幕 昆药集团777品牌发布

4月8日至4月12日，以“共创美好”为精神、“韧性·驭变”为主题的2024乌镇健康大会隆重启幕。会议期间，医药行业专家、行业精英领袖、零售行业顶流与跨界企业家等齐聚一堂，汇聚头部力量、聚焦产业洞见，产、学、研三位一体共探健康领域新周期的发展主色调。

近年来，随着《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《“十四五”中医药发展规划》等系列政策的陆续出台，我国对中医药发展的支持和促进力度在不断加码，相关领域的研讨也成为本届乌镇健康大会的重要议题之一——在4月10日下午的“中医药创新发展”主题论坛上，昆药集团777品牌在数千位与会嘉宾的共同见证下重磅亮相！为解决消费者对三七产业链单一认知问题以及777品牌以三七产品为核心，为顺应“人口老龄化”“慢病年轻化”的趋势，打造三七产业链，引领三七产业链高质量发展，应运而生。

本次777品牌仪式的成功发布象征着昆药集团777品牌已正式开启银发健康战略新篇章，同时也标志着昆药集团的银发健康产业迈入全新阶段、精准对接我国经济“下半场”。

华润三九首席营销官、昆药集团党委书记、副董事长、总裁颜炜，一心堂药业董事长阮鸿献，山东立健董事长张立俊，河南张仲景总经理杨明江，养天和大药房董事长李能，江西昌盛董事长刘芦萍，国大药房副总经理杨啓忠，全亿健康副总裁孙磊，华润圣火总经理李立春，昆药集团777事业部副总经理邓年虎作为品牌发布会嘉宾，共同点亮777品牌的闪耀未来。

发布会现场精彩热烈，启动仪式引发与会者一致瞩目，华润三九、昆药集团对国家健康战略规划展开积极响应。作为我国医药健康头部企业，昆药集团正履行重器担当，全力推动中药产业链实现高质量发展。

“777”品牌的推出，是昆药集团为扎根慢病、布局健康新业态迈出的坚实一步，与华润三九在银发健康产业总战略高度契合，同时展现了华润集团深厚的产业洞察和战略远见。777作为三七领域划时代的品牌符号，也必将成为昆药集团打造银发经济健康第一股的重要里程碑。

在未来，昆药集团将以“777”品牌为核心，布局老龄化医药健康产品全系列、助力实现国家健康老龄化规划目标，在深化“央地合作”模式中挑重担、当先锋，为三七全产业链高质量发展开拓新思路、探索新实践，为推进中医药传承与创新发展作出更大贡献。