我国在研新药数量跃居全球第二位

科技日报北京4月11日电 （记者张佳星）在国家医疗保障局11日召开的新闻发布会上，国家医疗保障局医药价格和招标采购司司长丁一磊介绍，集中采购实施几年来，医药行业研发创新动力强劲，医药工业全行业研发投入年均增长约23%，国内在研新药数量跃居全球第二位。

丁一磊表示，在药价高企时，药品价格中很大一部分并没有用于科研创新和质量提升，而是用作销售推广，甚至没有转化为企业利润，而是成为流通环节的“水分”。

“开展集中采购后，中选产品无需营销，无需再开拓医院，从机制上跳过了行业当中所谓的客情维护、市场开发。”丁一磊说，这也让企业认识到，以往注重营销的老办法行不通了，需要凭创新质量和效率来立足市场。

随着我国医药行业创新能力不断增强，在集中采购这一公开透明的竞争平台上，已过专利期的进口原研药在我国开始出现价格的合理回归。

“此前原研药专利期满后，仍然维持高价，且长期在医疗机构药品销售排行榜中‘霸榜’。”丁一磊说，药品集中采购让原研药与通过一致性评价的仿制药同台竞争，国内用药格局逐渐与药品价值规律趋同。

此前没有渠道，质优价廉的产品打不开市场，集中采购的价格发现机制直接把新一代优质药品和耗材带给患者。

丁一磊举例说，集中采购前，新一代乙肝抗病毒药价格较贵，很多患者未得到规范治疗。集中采购后，恩替卡韦、替诺福韦等新一代抗病毒药迅速取代老一代药物，显著提升了治疗水平。世界卫生组织认为，中国集中采购打破了乙肝抗病毒药物的高价壁垒，有助于实现2030年消除病毒性肝炎公共卫生威胁这一目标。

此外，老百姓用得起的药品、耗材也普遍实现升级换代。第三代胰岛素使用比例提高，新一代铬合金心脏支架占比达60%，白内障患者手术中所需的单焦点晶体也有望在双焦点晶体、三焦点晶体价格下降后被取代，实现耗材升级。

与此同时，国家医疗保障局积极发挥医保战略购买优势，支持更多新药好药纳入医保。国家医疗保障局医药管理司司长黄心宇介绍，通过建立适应新药准入的动态调整机制，创新药获批到纳入医保目录的时间从原来的5年多缩短到1年左右，80%的创新药上市两年内进入医保。