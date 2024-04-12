防控宫颈癌，及早接种疫苗更重要

本报北京电 （记者王美华）今年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。近日，在人民网·人民健康主办的“疫苗接种与筛查两手抓，科学预防宫颈癌”科普活动上，与会专家就科学预防宫颈癌进行了分享。

宫颈癌是原发于子宫颈部位的恶性肿瘤，其发病率位居妇科恶性肿瘤首位。近年来，我国宫颈癌的发病率仍在上升并呈现年轻化趋势。根据国家癌症中心统计，我国宫颈癌2022年粗发病率为21.8/10万，距离实现《加速消除宫颈癌的全球战略》中提出的发病率低于4/10万的目标尚有差距。

“宫颈癌是目前唯一病因明确、可早发现早预防的癌症。”北京大学第一医院妇科主任医师毕蕙介绍，高危型HPV（人乳头瘤病毒）的持续感染是宫颈癌主要致病因素，HPV主要通过性接触传播，几乎所有宫颈癌的病例都与高危型HPV感染有关，最常见为HPV16型和18型。接种HPV疫苗可有效预防HPV持续感染及相关宫颈病变，是宫颈癌一级预防的主要措施。

“HPV疫苗适用人群是9至45岁女性，首次性行为之前接种HPV疫苗效果最佳，有性生活的女性接种HPV疫苗预防宫颈癌仍旧有效。”中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院特聘教授乔友林提醒，即使接种了HPV疫苗，仍然要定期进行宫颈癌筛查，只有将宫颈癌筛查和HPV疫苗接种结合起来才能更好地预防宫颈癌。

“女性在接触到该病毒之前接种HPV疫苗效果最佳，所以越早接种越好。”毕蕙介绍，有正常性行为的女性一生中感染至少一种型别HPV的几率达80%，适龄女性不必盲目等待高价数疫苗，而是应尽早接种HPV疫苗以获得最佳保护效果。

近年来，中国积极推进适龄女性HPV疫苗接种试点工作。其中，鄂尔多斯是中国首个政府出资对中学女生进行HPV疫苗免费接种的地区。

“鄂尔多斯率先实施宫颈癌防治的综合策略，起到了很好的示范作用。”乔友林表示，建议其他有条件的地区尽早启动适龄女性免费接种HPV疫苗，同时加强宫颈癌筛查工作，助力在全国范围内实现早日消除宫颈癌。

乔友林介绍，“消除”与“消灭”定义不同，“消除”是指在一个地区或一个国家采取有效的防治措施或策略，把某种疾病控制或降低到事先规定的较低水平，达到这个水平，这种疾病就不会成为该地区或者国家的主要公共卫生问题；而“消灭”是通过采取有效策略和措施，把产生这个疾病的所有致病因子完全控制住，彻底从环境中去除，使这种疾病不会再发生。目前，已经被消灭的一种疾病就是天花。

2023年，国家卫健委等多部门印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》，明确提出2025、2030年阶段性目标：到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

为助力实现行动目标，乔友林进一步提醒，癌症的三级预防措施强调预防为主、防治结合，接种HPV疫苗联合宫颈癌筛查是实现我国加速消除宫颈癌行动计划的重要武器，建议适龄女性根据疫苗可及性、防癌效果和自身情况等灵活选择并尽早接种HPV疫苗，同时定期做好宫颈癌筛查，实现全面预防保护。