促进投资消费 挖掘内需潜力

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。4月11日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，邀请有关部门负责同志介绍了相关情况。

“1+N”政策体系正有序推进，下一步将细化各领域重点任务

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资、促进消费，也会促进节能降碳，既利当前、更利长远。”国家发展改革委副主任赵辰昕表示，国家发展改革委已会同有关部门建立了推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作机制，加强统筹协调、部门协同、央地联动，形成推动工作的强大合力，“围绕这项工作，将部署‘1+N’政策体系。”

其中，“1”是《行动方案》，“N”是各领域的具体实施方案。“目前，市场监管总局牵头制定的《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》已出台，工业和信息化部牵头制定的《推动工业领域设备更新实施方案》已推出，住房城乡建设部牵头的《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》也已印发实施，商务部牵头的消费品以旧换新文件将于未来几天发布。”赵辰昕告诉记者，重点行业节能降碳行动计划，交通运输、教育、文旅、医疗等行业实施方案在制定印发过程中，发布后将细化各领域重点任务。

大规模设备更新是一项复杂的系统工程，既要充分调动企业积极性，也要加以必要的激励引导。财政部经济建设司司长符金陵表示，中央财政将从加强资金政策统筹、完善税收支持政策、完善政府绿色采购政策、强化财政金融政策联动等方面加力引导。此外，为支持消费品以旧换新，中央财政将统筹存量政策和新增政策，突出以技术、能耗、排放等标准为牵引，坚持中央财政和地方政府联动，结合汽车、家电等不同类型消费品特点，有针对性实施财政支持政策。

标准是行业发展、产品升级的重要牵引。实施新一轮标准提升行动，将有力支撑设备更新和消费品以旧换新。“《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》将推动今明两年完成制修订294项重点国家标准。”市场监管总局标准技术管理司司长刘洪生表示，将从加快能耗排放技术标准升级、强化产品质量安全标准提升、加大回收循环利用标准供给、完善标准实施配套措施等四方面，推动政策和标准更加协同配套。

空间大、潜力足，工业、建筑市政领域将推进大规模设备更新

2023年，全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资的70%以上。“工业领域设备更新和技术改造空间大、潜力足，有利于扩大有效投资、提升先进产能比重。”工业和信息化部副部长单忠德表示，根据《推动工业领域设备更新实施方案》，下一步将聚焦石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业，开展四大行动，全面推动设备更新和技术改造。

实施先进设备更新行动。针对工业母机、农机、工程机械等行业，加快服役10年以上老旧机床等落后低效设备更新替代。针对航空、光伏、动力电池等行业，对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。

实施数字化转型行动。以推进制造业数字化、网络化、智能化为重点，推广应用工业机器人、智能物流等智能制造装备，建设一批智能工厂；加强数字基础设施建设，加快工业互联网、千兆光网、算力中心等规模化部署。

实施绿色装备推广行动。推动石化化工、钢铁、有色、建材等重点用能行业、重点环节，应用推广节能、节水、环保等绿色装备；推动电机、变压器、锅炉、泵等重点用能设备更新换代；加大工业固废处理设备设施更新升级。

实施本质安全水平提升行动。推广应用一批先进适用安全装备，加快推动石化化工老旧装置综合技改，加强安全应急、消防等领域装备升级改造与配备配置。

“建筑和市政基础设施设备更新投资潜力大、带动能力强，是扩内需、惠民生、稳增长的重要着力点。”住房城乡建设部城市建设司司长胡子健表示，建筑和市政领域将着重对安全隐患突出、技术落后、不满足相关标准规范的设备进行更新改造，“下一步，我们将健全资金机制，对于住宅电梯更新和加装，指导地方探索建立资金合理共担机制，对于公益性、准公益性市政基础设施设备更新，会同相关部门研究通过加大政府投入、依法依规拓展投融资渠道等方式，广泛筹集资金。”

建立“去旧更容易、换新更愿意”的机制，推动消费品以旧换新

“消费品以旧换新涉及千家万户，《行动方案》明确大的品类包括汽车、家电以及家装厨卫等消费品。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，将以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，在充分尊重消费者意愿的基础之上，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

推动汽车换“能”，鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。购车环节，既有财政支持也有金融支持，保险机构也将进一步丰富汽车保险产品和服务。使用环节，将完善充（换）电、停车、智慧交通等基础设施。卖车方面，将持续推动二手车在全国范围内取消限迁，创新性出台二手车交易反向开票政策，支持发展二手车信息查询平台，促进车况透明、车价公允。报废拆解环节，推广上门收车服务模式，便利车主交车。

推动家电换“智”，提倡把高水耗、高能耗、配件老化、存在安全隐患的产品更换为低能耗、低水耗产品。举措包括：完善废旧家电回收网络，合理布局回收网点；培育一批废旧家电等再生资源回收典型城市和企业；鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，支持家电企业对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠；加快制修订废旧家电估值评价规则、回收规范等标准；深入实施家电售后服务提升行动。

推动家装厨卫“焕新”，鼓励更多使用绿色、低碳产品。鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造。鼓励样板间进社区、进商场、进平台。

《 人民日报 》（ 2024年04月12日 02 版）