一季度汽车销量同比增长10.6%

本报北京4月11日电 （记者王政）中国汽车工业协会近日发布数据显示：今年一季度，汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，新能源汽车延续快速增长势头，整车出口保持较高水平。

乘用车和商用车产销均表现良好。伴随着春节后新车大量上市、车展等线下活动陆续开展、部分地区出台以旧换新等促销政策，一季度乘用车产销分别完成560.9万辆和568.7万辆，同比分别增长6.6%和10.7%；商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆，同比分别增长5.1%和10.1%，其中，客车和货车产销均有增长。

新能源汽车持续快速增长。一季度，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达31.1%。新能源汽车国内销量达178.3万辆，同比增长33.3%。

整车出口保持较高水平。一季度，汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%。其中，乘用车出口111万辆，同比增长34.3%；商用车出口21.4万辆，同比增长27.5%。传统燃料汽车出口101.7万辆，同比增长36.3%；新能源汽车出口30.7万辆，同比增长23.8%。

《 人民日报 》（ 2024年04月12日 01 版）