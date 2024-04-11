国家医保局：2023年三重制度惠及农村低收入人口就医1.8亿余人次

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，介绍医保目录、异地就医、高效服务等有关情况，并回答记者提问。

国家医保局待遇保障司司长樊卫东在会上表示，2021年以来，医保部门聚焦巩固提升“基本医疗有保障”成果，统筹完善过渡期医保帮扶政策，逐步实现从集中资源支持脱贫攻坚向三重制度常态化保障过渡，同步建立健全防范化解因病返贫致贫长效机制，充分发挥医保制度助力乡村全面振兴的积极作用。主要举措有：

一是落实分类资助政策，巩固应保尽保成果。中央财政持续加大居民医保参保补助力度，同时医疗救助根据困难程度对困难群众参保个人缴费部分分类资助，其中全额资助特困人员，定额资助低保对象以及符合条件的防止返贫监测对象。具体工作中，还建立了部门间信息共享机制，通过加大参保信息核查比对，强化疑似未参保人员和流动人口参保动员，全力确保困难群众“看病有制度保障”。

整体上看，2023年医疗救助共资助约8000万困难群众参保，监测的农村低收入人口参保率稳定在99%以上；个体上看，以低保对象为例，2023年个人缴费380元，医疗救助资助平均超过200元，个人缴费不到180元，负担明显减轻。

二是强化三重制度保障，梯次减轻群众负担。“三重制度”也就是基本医保、大病保险和医疗救助。包括发挥基本医保主体保障功能，稳定住院待遇水平，健全门诊共济保障机制；增强大病保险减负功能，普惠性提高居民大病患者报销水平并对特殊困难群众精准实施倾斜支付；夯实医疗救助托底保障，化解困难群众高额医疗费用负担。

据监测，2023年三重制度惠及农村低收入人口就医1.8亿余人次，帮助减轻费用负担1883亿元。经三重制度报销后，有近一半的困难群众年度住院医疗费用负担在一千元以下。

三是建立健全长效机制，防范化解病贫风险。指导各地做实做细高额医疗费用负担患者监测预警，及时将符合条件的困难群众纳入医疗救助范围，协同相关部门实施综合帮扶，同时推动促进慈善等社会力量参与救助帮扶，加快构建多元化帮扶格局。

2023年，经各地医保部门预警推送和相关部门核查认定，及时救助33.3万人，医疗救助支出22.3亿元，人均救助达到6700元，守牢了不发生因病规模性返贫底线。

樊卫东表示，下一步，将在抓实抓好医保帮扶政策落实基础上，着力做好以下工作：一是持续改革完善医疗救助制度，推动建立多元化医疗救助体系，统筹提高困难家庭大病患者救助水平。二是支持慈善组织等社会力量参与救助保障，更好发挥保障合力，满足低收入困难群众多元化保障需求。三是抓实巩固拓展医保脱贫成果联系点实践创新，做好相关典型经验总结，为丰富完善助力乡村全面振兴的医保制度顶层设计提供实践支持。