国家医保局：集采为更多新药好药纳入医保腾出空间

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，介绍医保目录、异地就医、高效服务等有关情况，并回答记者提问。

国家医保局价格招采司司长丁一磊在会上表示，在缺乏公平竞争的环境中，高价格不一定带来真创新。过去药价高企的时代，药价中约30%-40%是销售推广费用，高价格获得的收入并没有用于创新、没有用于质量提升，甚至没有形成企业利润，而是成为流通环节的“水分”。

他举例，多部门联合查处的注射用硫酸多黏菌素B案件中，相关企业和个人合谋将生产成本几十元的药品加价至2000多元销售，虚增加价涉嫌用于商业贿赂。该药经约谈后从2000多元降至100多元。

“集采能促进公平竞争，让过专利期的‘老药’价格回归合理，重塑行业生态，为创新研发营造良好环境。”丁一磊说，在患者对疾病支付能力和医保基金“大盘子”有限的前提下，集采挤出“老药”价格水分，能够发挥“腾笼换鸟”效应，为更多新药好药纳入医保腾出空间。

国家医保局医药管理司司长黄心宇表示，国家医保局成立以来，积极发挥医保战略购买优势，创新建立医保目录准入谈判机制，每年动态调整医保目录。与集采主要针对过专利期的仿制药不同，医保目录谈判对象主要为调整当年5年内经国家药监部门批准上市的新通用名药品。通过建立覆盖申报、评审、测算、谈判等全流程的创新药支持机制，支持更多新药好药纳入医保，主要做法体现在以下方面：

一是建立了适应新药准入的动态调整机制。目录调整重点聚焦于5年内新上市药品，新药从获批上市到纳入目录的报销时间已从原来的5年左右降至1年多，80%以上的创新药能在上市后2年内进入医保。2023年目录调整中，有57个药品实现了“当年获批、当年纳入目录”。

二是评审评价支持真创新。完善支持创新药发展的谈判和续约规则。在价格谈判阶段，秉承循证原则，借助卫生技术评估理念和技术从安全性、有效性、经济性、创新性等多维度综合研判药品价值，实现价值购买。在纳入后的续约阶段，进一步优化了规则，适当控制续约、新增适应症降价的品种数量和降幅，大多数谈判药品能够以原价或较小的降幅续约或新增适应症。

三是支持目录落地，实现快速放量。推动目录新增品种进医院，明确不得以药占比、总额限制为由拒绝药品合理使用。同时建立了医疗机构和零售药店的“双通道”供药渠道，让暂时进不了医院的药品先进药店，患者使用也可以报销。从运行情况看，新药谈判进入目录后，绝大部分都实现了销售量和销售额双双大幅攀升的情况。