国家医保局：到2023年底，全国超九成统筹地区已经开展DRG/DIP支付方式改革

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，介绍医保目录、异地就医、高效服务等有关情况，并回答记者提问。

国家医保局医药管理司司长黄心宇在会上表示，国家医保局成立以后，先后启动DRG和DIP支付方式国家试点，并在此基础上开展了“DRG/DIP支付方式改革三年行动”，指导各地分阶段、抓重点、阶梯式推进支付方式改革工作。到2023年底，全国超九成统筹地区已经开展DRG/DIP支付方式改革，改革地区住院医保基金按项目付费占比下降到四分之一左右。

黄心宇说，医保部门推行DRG/DIP支付方式改革的目的绝不是简单的“控费”，而是通过医保支付杠杆，引导医疗机构聚焦临床需求，采用适宜技术因病施治、合理诊疗，避免大处方、滥检查，更好保障参保人员权益。DRG/DIP的病种支付标准都是以历史费用数据为基础、运用大数据方法科学测算得出，并随社会经济发展、物价水平变动等适时提高，能够保证患者得到合理、必要的治疗。

“事实上，每年医保基金支出都维持了一个较为合理的增长趋势，并高于GDP和物价的增幅。”黄心宇说。

黄心宇表示，为了支持临床新技术应用、保障重病患者充分治疗，支付方式改革中还引入了符合条件的新药新技术可不纳入病种支付标准的“除外支付”规则，显著高于病种平均费用的重症病例“特例单议”规则，这些都可按实际发生的费用结算。

黄心宇强调，国家医保部门从未出台“单次住院不超过15天”之类的限制性规定，对少数医疗机构将医保支付标准的“均值”变“限额”、以“医保额度到了”的理由强行要求患者出院、转院或自费住院的情况，坚决反对并欢迎群众向当地医保部门举报，也可以直接向国家医保局举报，将对相应医疗机构予以严肃处理。

“当然，医疗问题非常复杂，医疗领域技术进步也很快，医保支付政策肯定有与医疗实际不匹配、落实于临床发展的地方。”黄心宇说，为此国家医保局正在建立面向广大医疗机构、医务人员的意见收集机制和DRG/DIP分组规则调整机制，以医务人员提出的意见建议和客观发生的医疗费用数据为基础，对DRG/DIP分组进行动态化、常态化的调整完善，定期更新优化版本，确保医保支付方式科学性、合理性，充分回应医疗机构诉求，更好促进医保、医疗协同治理和发展。