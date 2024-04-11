国家医保局：2023年实现参保率稳定在95%以上的目标

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，介绍医保目录、异地就医、高效服务等有关情况，并回答记者提问。

国家医保局规财法规司副司长朱永峰在会上表示，国家医保局高度重视全民参保工作，目的是为了让广大人民群众享有更广泛、更公平、更可持续的医疗保障，2023年圆满实现参保率稳定在95%以上的目标，主要体现在以下几方面：

一是参保大盘很稳定。2023年底基本医保参保人数达到13.34亿人，按应参人数测算，参保率保持在95%以上，总量规模得到巩固。参保工作涉及到广大群众切身利益，各方面对参保人数很关心，从2024年3月底的最新情况看，居民医保参保规模与2023年同期基本持平，没有出现部分媒体所谓的“退保潮”，说明我国参保大盘是稳定的，绝大多数居民对基本医保制度是有信心的，制度的基础是稳固的。

二是参保底线更牢靠。对全国近8000万低收入人口参保进行资助，减轻了他们的经济负担。农村低收入人口参保率持续稳定在99%以上，有效保障弱势群体利益，“基本医疗有保障”成果持续巩固。

三是参保质量有提升。在2022年剔除省（自治区、直辖市）内重复参保、无效数据近4000万人的基础上，2023年继续剔除跨省重复参保1600万人，考虑“去重”影响后，参保人数在2023年实际净增约400万人，参保质量进一步提升。

四是参保结构更优化。参加职工基本医疗保险3.71亿人，参加居民基本医疗保险9.63亿人，职工医保参保人数增加900万人，占全部参保人数的27.8%，参保结构进一步优化。

朱永峰表示，医保体现了“人人为我、我为人人、互助共济”的原则。健康平安值千金，参加了医保，才能解除生病购药的后顾之忧，无病享平安，有病保健康。现在，2024年居民医保集中缴费期即将陆续结束，没有参保的朋友请大家抓紧参保，“宁可备而不用，不可用时无备”，也祝愿大家都健康平安。