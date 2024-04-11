国家医保局：医保药品目录品种范围实现全国基本统一

新闻发布会现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京4月11日电 （陈子源）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，国家医保局医药管理司司长黄心宇表示，国家医保局成立以来，医保药品目录管理取得积极进展，品种范围实现全国基本统一。目录内西药和中成药由国家层面统一确定和管理，各地不作调整，支付范围全国统一，不仅体现了制度公平，也有利于异地就医直接结算等工作。

黄心宇介绍，医保局成立后，建立了动态调整机制，每年都将一些新上市的新药好药增补进入目录，6年累计纳入药品744种，目录内西药和中成药数量从2017年的2535种，增加至目前的3088种，保障水平显著提升。

“通过谈判等措施，引导目录内药品价格回归合理，大幅减轻了患者负担。新版药品目录是从2024年1月1日起执行的，2024年1至2月，医保基金已为397个协议期内谈判药品支付154.5亿元，3950万人次的参保患者从中受益。”黄心宇表示，以用于治疗慢性心力衰竭和原发性高血压的药物沙库巴曲缬沙坦钠片为例，进医保目录前，该药日均治疗费用近70元，2019年准入谈判及两次续约后，现个人日均治疗费用经基本医保报销后不足5元，切实减轻了患者用药负担。

此外，国家医保局医保中心副主任隆学文介绍，2023年跨省异地就医直接结算工作取得明显成效。一是跨省联网定点医药机构突破50万家，达到55.04万家，比2022年底增长了68.37%。二是全年住院跨省直接结算人次突破千万，达到1125.48万人次，比2022年增加557万人次，增长近1倍。三是全年门诊跨省直接结算人次突破一个亿，达到1.18亿人次，比2022年增加8542万人次，增长2.63倍。其中，已经开通跨省直接结算的5种门诊慢特病结算331万人次，减少垫付33.52亿元。