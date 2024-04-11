医药集中带量采购实施5年，患者用药发生哪些变化？国家医保局详解

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，介绍医保目录、异地就医、高效服务等有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，医药集中带量采购已经实施5年，患者用药发生了哪些变化？

对此，国家医保局价格招采司司长丁一磊表示，国家医保局会同有关部门开展了药品和医用耗材集中带量采购，从用药负担、用药质量、用药可及性以及治疗效果等方面，显著提升了群众的医疗获得感。

一是治疗费用降低。主要体现在2个方面：一方面，原先价格严重虚高的药品耗材价格下降。比如人工关节集采后，有媒体报道湖南一位患者，集采前左侧髋关节置换使用了6万元的全陶瓷关节假体，手术总花费8万元；集采后又做了左侧髋关节置换手术，同样的陶瓷关节只需8000多元，总费用仅3万元，患者感受到了实实在在的实惠。

另一方面，质优价宜的产品打开了市场，原先有些药品耗材不同厂家间价格差异很大，有的特别高，有的尽管价格适宜，但在现有购销体系下因种种因素无法打开市场，集中采购的价格发现机制将低价产品用“带量”方式推送至使用端。如降压药二甲双胍中选价不到1毛钱每片，中选产品年用量达110多亿片，占该药总用量的84%。

二是质量和可及性提升。跟踪分析集采药品使用情况，发现集采前患者使用原研药和通过一致性评价仿制药的用量占比约为50%，集采后大幅提升到95%左右，优质药品成为用药主流。

再比如，我国约有3000万乙肝患者，但集采前由于新一代抗病毒药物价格昂贵，大量患者没有得到规范治疗，恩替卡韦、替诺福韦等新一代抗病毒药物纳入集采降价后，迅速取代老一代抗病毒药，显著提升乙肝患者治疗质量。

世界卫生组织认为，中国的集采打破乙肝抗病毒药物的高价壁垒，有助于实现2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生威胁的目标。

三是结构升级。集采促进新一代药品耗材可及性增强，加速对“老药”的替换，临床用药用械结构升级。比如，胰岛素集采后，二代与三代胰岛素的使用比例从4:6调整到3:7。心脏支架集采促进材质性能更好的铬合金支架使用比例由60%上升到95%以上。

再比如，以前大多白内障患者手术选用价格较低的单焦点晶体，只能看清远处，解决“看得见”问题；人工晶体集采落地后，既能看清远处又能看清近处的双焦点晶体，以及远中近都能看清的三焦点晶体价格更加惠民，将有更多白内障患者“看得清”“看得舒服”，极大改善患者视觉质量。