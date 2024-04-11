国家医保局：2023年医保基金运行总体平稳

人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）今日，国家医保局举行2024年上半年例行新闻发布会，介绍医保目录、异地就医、高效服务等有关情况，并回答记者提问。

会上，国家医保局规财法规司副司长朱永峰表示，2023年医保基金运行总体平稳，具有三个特点：

一是总体保持稳定，统筹基金实现合理结余。1-12月份，基本医疗保险统筹基金（含生育保险）总收入2.7万亿元，总支出2.2万亿元，统筹基金当期结余5千亿元，统筹基金累计结余3.4万亿元。这次公布的是共济性更强的统筹基金，是真正可以用于全体参保人共同使用的基金，而且以后国家医保局官方网站也将继续公布统筹基金的相关数据。

其中，职工医保统筹基金累计结余2.6万亿元，资金量看上去不少，但因为要用于保障退休后不用缴费的退休职工待遇，需要保持合理规模；居民医保统筹基金累计结余7600多亿元，仍处于紧平衡状态。

二是基金支出恢复性增长。职工和居民基本医保基金支出同比分别增长16.9%和12.4%，一方面，反映出医保进一步保障了参保群众的医保待遇享受和定药医疗机构的基金支付。参保群众就医需求更有保障，2023年，全国门诊和住院结算82.47亿人次，同比增长27%。另一方面医疗保障范围进一步扩大，很多新药好药新技术相继纳入医保目录，2023年有126种药品新纳入目录，同时医疗保障服务更加便捷，年内跨省直接结算1.3亿人次，让群众更加便捷地享受到医保服务，减轻他们的经济负担和时间成本。

需要说明的是，随着人口老龄化程度加深和职工在职退休比下降等，对医疗支出刚性增长的需求会持续提高，比如，年医疗卫生机构就诊次数已经从2006年的44.6亿增长到2022年的84.16亿人次，卫生总费用从2006年9800多亿元，增长到2022年8.5万亿元，人均卫生费用也达到了6044元。这些变化既是人口结构变化带来的结果，也是经济社会的进步和物价水平提高的必然结果。这都需要持续深化支付方式改革，合理控制费用增速和住院率，确保基金平稳运行。

三是基金使用范围进一步扩大。一方面，职工个人账户支出范围扩大，可用于家庭成员共同使用，另一方面，门诊医药费用纳入基金报销范围后，参保职工可以享受到更好的门诊保障待遇。2023年，3.26亿人次享受职工医保门诊待遇，个人账户支出同比增长7.9%。下一步，将推动解决个人账户跨统筹区共济的问题，使参保人进一步从门诊共济改革中受益。