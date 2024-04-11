直播预告：得了泌尿系肿瘤一定要切除吗？

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

4月15日14:00至15:00，兰州大学医学院副院长、兰州大学第二医院泌尿外科主任医师王志平，武汉同济医院泌尿外科主任医师刘征做客“人民好医生”客户端直播间，就泌尿系统肿瘤等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王志平，兰州大学第二医院泌尿外科主任医师、医学博士、教授、博士研究生导师。兰州大学医学院副院长、泌尿外科研究所所长和甘肃省泌尿系疾病临床医学中心主任。享受国务院特殊津贴专家、国家卫生部有突出贡献的中青年专家。担任中国泌尿外科医师学会常委等学术职务。

刘征，武汉同济医院泌尿外科主任医师、医学博士、硕士研究生导师。担任中华医学会泌尿外科分会工程学组委员、中国自动化学会机器人专业委员会委员、湖北省临床肿瘤学会泌尿生殖肿瘤专家委员会常务等学术职务。

如何收看直播：

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