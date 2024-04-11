周华：多方合力推动大健康行业发展

“大健康是兼具经济效益和社会效益的朝阳行业，应汇集多方力量，推动资源要素有效聚集与协同，积极布局我国大健康行业发展。”由中国健康管理协会和世界大健康博览会组委会联合主办的2024年“新品牌、新标准、新成果”发布推介会于4月7日在湖北武汉召开，期间，中国健康管理协会副会长兼秘书长周华就大健康行业发展前景分享了自己的见解，并对新一轮“新品牌、新标准、新成果”典型案例征集活动进行介绍。

中国健康管理协会副会长兼秘书长周华。（受访者供图）

周华认为，随着科学技术的不断进步和消费者健康意识的日益增强，大健康行业正迎来前所未有的发展机遇，新品牌、新标准、新成果不断涌现，为消费者提供了更精准、更多元的选择。但也需要注意，大健康行业还存在市场主体良莠不齐、产品和服务优劣不等的问题，亟需社会各方力量加以引导。

推介会上同步启动新一轮“新品牌、新标准、新成果”典型案例征集活动。周华介绍，新一轮“新品牌、新标准、新成果”典型案例征集活动的主题为“创新引领，健康未来”。活动主要有三个目的：一是发掘、展示和传播大健康行业内的有影响、有潜力的创新型品牌、标准和成果，发挥标杆的示范引领作用，营造行业良好的创新氛围；二是通过创优的实践过程，推动进入典型案例名单的单位和个人更有动力深化创新，进一步提升自身的服务品质；三是搭建一个由政府指导支持、行业协会和第三方评价机构组织实施、社会全面参与的平台和机制，推动大健康行业的持续高质量发展。

“活动将面向全社会大健康行业内的科研院所、企业事业单位、医疗健康服务机构和个人等，广泛征集‘新品牌’典型案例、‘新标准’典型案例和‘新成果’典型案例。其中，‘新品牌’主要指大健康行业相关细分领域内近两年内创立的、具有一定影响和知名度的品牌，包括企业品牌、产品品牌、活动品牌等；‘新标准’主要指大健康行业相关细分领域内近两年内制定的、具有重要价值和实践性的标准，包括技术标准、管理标准和服务标准等；‘新成果’主要指大健康行业相关细分领域内近两年内研发、发布或运用的具有重要社会价值、创新性的成果，包括技术成果、市场成果、模式成果等。”周华说。