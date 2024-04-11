别把“流脑”当感冒，疫苗接种很重要

人民网北京4月11日电 （记者孙红丽）武汉疾控微信公众号近日发布信息称，流脑是一种多发生在春季的呼吸道传染病，2～5月份为发病高峰期。春季气温变化大，家长和孩子一定要提高警惕，注意保暖、增强抵抗力，及时接种疫苗早预防。

据介绍，流脑是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎，发病急、进展快、病死率和致残率较高，低龄婴幼儿、儿童和青少年易感染。随着抗生素的应用、医疗救治水平的提高，死亡和严重后遗症已大幅度下降，但仍有少数患病儿童会留有智力障碍、听力损伤等，严重危害儿童健康。

感染流脑后，主要的临床表现有急性发热、剧烈头痛、恶心、呕吐、颈强直、畏光、皮肤瘀斑等。严重情况下，可能会出现休克，甚至死亡。低龄婴幼儿感染流脑后，病情一般比较严重，常表现为睡眠不安、突然尖叫、两眼凝视不动，甚至出现全身抽搐等。值得注意的是，通常情况下，流脑的早期症状与普通感冒类似，容易混淆和漏诊，耽误治疗。

武汉疾控提示，接种流脑疫苗是给孩子最好的健康保护，现阶段既有免费的国家免疫规划疫苗，又有自愿自费接种的非免疫规划疫苗选择。

另外，除了疫苗接种外，孩子在成长过程中，其他卫生措施同样重要，包括有：养成良好的生活和卫生习惯；加强锻炼、按时作息、充足睡眠，合理膳食，提高机体的抗病能力；出现症状时，应及时规范就医；早期发现、早期规范治疗可以减轻症状、避免出现严重健康损害。