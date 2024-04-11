日常如何预防帕金森病？

人民网北京4月11日电 （记者孙红丽）每年的4月11日是“世界帕金森病日”。北京疾控微信公众号今日发布信息称，帕金森病（Parkinson′s disease）是一种常见的中老年人神经系统功能障碍性疾病。帕金森病症状复杂，不少患者早期诊断困难，所以认识帕金森病，及时识别帕金森病的早期症状至关重要。

据介绍，帕金森病的症状和进展速度因人而异，早期往往症状轻微，出现下列症状表现时需要警惕：

震颤：帕金森病典型的震颤为静止性震颤，表现为安静时出现或明显，活动时停止或减轻，紧张或激动时加剧，睡眠时消失。常从一侧的手或者脚开始，典型表现是拇指与食指呈现“搓丸样”动作，然后再发展到另外一侧，一侧的症状可能比另一侧更严重。随病程进展，震颤可逐步涉及下颌、唇、面和四肢。

行动迟缓：常感觉肢体僵硬、肌肉发紧、不灵活，行动变慢，表现出扣纽扣和系鞋带困难、走路时步子变小和变慢、肢体协同摆臂减少等。面部表情缺乏，眨眼及眼球转动减少，出现“面具脸”。说话声音低沉、含糊、音量变小、清晰度下降。上肢不能做精细动作，书写困难，所写的字弯曲不正，越写越小。

姿势平衡障碍：出现头前倾，改变体位困难，站起、迈步缓慢，不能及时转弯、停步等情况。由于不易维持身体的平衡，稍不平整的路面都有可能跌倒。

非运动症状：常出现便秘、尿频或尿失禁、嗅觉减退、肢体麻木、疼痛的症状。心理和情绪问题，如抑郁、焦虑、注意力不集中、记忆力下降也较常见。

北京疾控提示，虽然帕金森病的确切病因仍不完全清楚，但是一些健康的生活方式和环境因素已经被认为可以降低患病风险。以下是日常预防帕金森病的方法：

避免接触有害物质：一些环境因素如农药、重金属等有害物质可能会增加患帕金森病的风险。因此，在生活和工作中要尽量避免接触这些物质，采取必要的防护措施。

预防创伤性脑外伤：创伤性脑外伤会导致炎症反应和氧自由基的释放，进而损害脑组织，增加帕金森病的发病风险。家中应该做好防滑措施，如安装扶手、保持地面干燥等，以减少跌倒的风险，避免创伤性脑外伤。

注意均衡饮食：要保证营养的均衡，每天摄入足量的新鲜蔬菜和水果，避免高糖高脂饮食，可以适度饮用绿茶或者咖啡。

积极参与体育锻炼：适度的运动，如太极拳、散步和游泳，对预防帕金森病非常有益。这些活动可以增加大脑的血液流动，改善神经连接，并通过神经反馈来提高神经可塑性，同时有助于改善认知能力和运动控制能力。

管理其他合并疾病：一些疾病与帕金森病的发病风险相关。例如，黑色素瘤与帕金森病的发病风险呈正相关，而糖尿病也被认为增加患病的风险。因此，及时治疗和管理这些合并疾病可以帮助降低帕金森病的发病风险。