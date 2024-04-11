立法护航群众心理健康

张娟（化名）是山东省滨州市沾化区的一名高中生，青春期叛逆等多重因素一度导致她出现成绩下滑、厌学等问题，有时还与同学发生争执。“我感到很焦虑，希望能走出情绪的低谷，可我不知道找谁倾诉。”张娟道出了心中的困惑。

今年1月1日起，《滨州市社会心理服务条例》（以下简称《条例》）正式施行，针对社会心理服务工作出台一系列措施。不久后，学校落实《条例》相关规定，为张娟开展了心理疏导，帮助她打开心结，使她的学习生活逐步恢复正常。

为何要针对心理健康立法？“这几年，市里各级人大代表围绕心理健康问题的建议较为集中，亟须与之相适应的社会心理服务。”滨州市人大常委会主任马俊昀说，滨州市根据代表建议和平时收集到的社情民意，将《条例》列入2023年度立法工作计划。

滨州市人大代表崔洪霞是滨城区第四中学校长，长期在教育一线工作，经常收到关于中小学学生心理健康方面的群众建议。“起初，我们经常组织开展学生心理辅导，后来逐步完善心理健康教育，并纳入教学计划，许多家长反馈效果不错，并建议推广。”崔洪霞说。

了解到《条例》正在向社会各界公开征求意见，她将收集到的建议汇总后，主动找到滨州市人大常委会工作人员，提出“学校要把心理健康教育纳入教学计划，明确心理健康服务场所和专业老师配备要求，以及危机处置机制等。此外，还应当重视教师队伍的心理健康水平，开展常态化培训”。

“我的建议被原汁原味写入了《条例》！”崔洪霞说，“相信在社会各方共同努力下，会有更多孩子的心理‘疙瘩’被解开。”

为推动高质量立法，滨州市人大常委会充分利用专业力量，邀请市直部门、立法咨询专家等齐聚一堂，为立法建言献策，并商请市政协开展立法协商。

“《条例》以规范开展社会心理服务为抓手，以化解群众心结、解决社会矛盾为重点，突出政府兜底救治职责、明确用人单位社会心理服务职责、注重社会心理服务工作技术创新和产业发展等。下一步，我们将抓好《条例》贯彻实施，推进提升社会心理服务工作水平，保障群众心理健康。”滨州市人大常委会法工委主任唐海涛说。

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 18 版）