健身新场景 释放新活力

在家门口的健身步道悠然漫步，享受智能健身器材带来的方便快捷；在人潮涌动的商圈休闲放松，顺便观看一场紧张刺激的轮滑比赛；在运动装备销售门店为自己选购一双跑鞋，感受新科技材料带来的舒适体验……如今，街区、商圈、景区等涌现越来越多的健身新场景，激发人们的运动热情，也进一步释放了体育消费的活力。

从数字智能建设到生态景观赋能，各地不断升级优化健身环境，为人们提供了越来越广阔的体育消费空间。浙江省宁波市奉化区在健身步道桩上设置二维码，接入步道位置、天气、线路、救援、周边农家乐等服务信息；广东省深圳市笔架山体育公园南区，用手机扫描室外智能化专业器材上的二维码，便可以进行体质测试，建立个人运动健康档案并制定个性运动计划；云南省昆明市的滇池绿道在林中蜿蜒，人们可以沿着健身绿道慢跑，滇池美景尽收眼底……口袋公园、健身步道、运动营地，运动健身的地点选择更加丰富，场地设施的科学规划也进一步提升了公共健身设施的服务水平和利用效率。

体育赛事进景区、进街区、进商圈，不仅带旺了街区、商圈人气，还拉近了体育和人们的距离。北京市2024年计划举办进景区、进街区、进商圈赛事活动100余项次，打造商旅文体深度融合的消费新场景。体育赛事走进日常生活，能够扩大观赛人群的覆盖面，人们在观赛中被吸引，体育热情被激发，会逐渐参与到体育活动中，从旁观者变为参与者。

随着人们健身意识的增强，科学健身的理念逐渐深入人心，在运动装备的选择上，也变得更加细分化、专业化。例如在跑步这项运动上，人们可以根据休闲慢跑、竞速跑、越野跑等不同类型，选择跑鞋的减震、支撑等不同性能，或是凭借智能设备，在运动中观测心率、消耗卡路里等健康数值变化。

如今，人们运动健身的需求持续增长，健身空间、赛事活动、运动装备等也不断升级，供需对接更加精准有效。健身新场景层出不穷，人们从尝试体验到逐渐喜欢，再到培养运动习惯，在体育锻炼中收获了健康和快乐。

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 15 版）