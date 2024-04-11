“火起来”更要“潮下去”

一段时间以来，国潮风劲吹，国潮经济火热。从国货“潮品”走红，到汉服热销、国风妆造频频出圈，再到非遗“守艺人”、传统文化博主在网络上收获大批粉丝……国潮扎根中国本土，传承中华文化，催生新的消费需求，适应新的市场环境，展现出古老又现代的独特魅力，彰显了文化自信。

今年《政府工作报告》提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。从不久前发布的《2024年中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告》来看，2023年中国国潮经济市场规模为20517.4亿元，同比增长9.44%。国货“潮品”浓缩文化吸引力、产品创新力、品牌营销力，有助于让中国品牌走得更远、中华文化传播得更广。

“潮”，即时尚潮流，是一种文化现象、消费现象。推动国潮跳出“潮起潮落”，就不能满足于“一时火”，而要苦练内功、增强定力，争取“持续潮”。打造经久不衰的国货“潮品”，要有文化传承的定力，避免一哄而上的冲动；要引领和创造新需求，避免空有符号没有内涵；要有对传统文化的敬畏，避免滥竽充数。坚定文化自信，遵循市场规律，精心培育新型文化业态和消费模式，中华优秀传统文化必将展现更加旺盛的活力。

进一步看，国潮经济还彰显品质提升、文化认同。带有中国风的商品备受青睐，蕴藏中华元素的设计越来越受欢迎，归根结底在于中国文化软实力的提升，以及中国制造硬实力的崛起。国货“潮品”要在市场中立足，相关产业要在新的消费业态中获得长足发展，最终要依靠过硬的品质以及良好的消费体验。激发国潮持久的生命力，需要国货“潮品”在品质上不断提升，把竞争力锻造得更强，把品牌美誉度经营得更好。

国潮流行，让我们真切感受到，中华文化源远流长，是我们的精神根脉，也是我们屹立于世界民族之林的底气。推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来，在继承中转化，在学习中超越，国潮一定能不断焕发时代光彩。

（摘编自《湖北日报》，原题为《不求“一时火” 而要“永久潮”》）

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 05 版）