春季护眼正当时 充足睡眠不可少

人民网北京4月10日电 （记者乔业琼）近日，北京疾控微信公众号发布信息称，充足睡眠在一定程度上可帮助维持脉络膜供血充足、眼轴偏短的状态，从而有助于预防近视。

春季护眼，充足睡眠不可少，这四个要点要记牢：一是保证睡眠时间充足。小学生不少于10小时、初中生不小于9小时、高中生不小于8小时；二是夜间黑暗状态下睡眠。不开夜灯睡觉，使用避光窗帘阻挡夜间可能来自室外的灯光；三是养成良好睡眠习惯。睡前避免过度饮食和饮水，避免睡前过度兴奋，不在躺卧的情况下看书或使用电子产品；四是规律作息。尽量每天在相同的时间上床睡觉和起床，这样可以帮助调节生物钟，身体会知道何时该休息，周末上床睡觉时间与上学日相比不宜相差过多。

对近视的认识方面，最大的误区应该就是“近视了也没事，戴眼镜就行了”。这句话并不完全正确，因为如果放任近视发展，高度近视并不遥远。而高度近视非常容易伴有眼底病变，如视网膜脱落、后巩膜葡萄肿等，严重的可致盲。

无论大家正处于哪个年龄段，无论现在是否已经近视，养成保护眼睛的习惯、控制近视的发生和发展都是非常重要的事。近视防控的最终目标是，预防发生，控制进展，避免致盲。

为此，建议所有的孩子，特别是尚未近视的孩子，要做好针对近视发生发展的病因和风险因素预防，包括改善用眼环境，养成良好的用眼习惯等。对于近视前期的孩子，还需要做到“三早”，即通过视力筛查和预警，做到早发现、早预警、早诊断。对于已经近视的孩子，需要做好近视的管理，包括科学矫正近视、防控近视重度化和并发症。