2024中国矿泉水行业研讨会召开 各界专家共话饮水升级

近日，“品质饮水 健康中国”2024中国矿泉水行业高质量发展专家研讨会在京召开。研讨会由中国民族卫生协会健康饮水专业委员会主办，旨在推动中国矿泉水行业高质量发展，引领饮水消费品质化、健康化升级，助力消费者品质化饮水需求。与会专家围绕稀缺优质水资源保护、科学开发利用、开展饮水健康科普等话题展开热烈讨论，形成共识，发布“品质饮水 健康中国”倡议书，呼吁关注饮用水品质，提高公众饮水健康意识，共谋健康中国大业。

陆军军医大学教授、博士生导师舒为群表示：“真正的矿泉水，在饮用水种类当中属于高端饮用水，需含有对人体健康有益的多种矿物质元素，而且比值要合适，像钙、镁含量比例协调的矿泉水，长期饮用对骨骼、心血管等大有好处。”

原国土资源部高级工程师宾德智认为：“不同用水场景对水质的要求不同，天然饮用矿泉水的水质最高，也最为珍贵，是地球留给我们的宝贵资源。未来，要提高人民生活质量，保障人民的健康，优质矿泉水应该发挥更大的作用。”

中国地质科学院水文地质环境地质研究所教授级高级工程师赵国兴提出：“矿泉水行业正处于由量到质的发展进程，消费者对方便、安全、营养、健康的饮水需求越来越多，为中高端矿泉水提供了巨大机会。”

中国民族卫生协会健康饮水专业委员会主任委员马锦亚谈到，当前我国瓶装水行业正处于持续良性发展的关键时期，以矿泉水为代表的健康好水市场份额在显著上升。

此外，昆仑山矿泉水有限公司品质管理部总经理庞振国在会上介绍了昆仑山矿泉水水源地的特点和水质优势，并分享了企业在水源地保护上的重要举措。他表示：“昆仑山的水源来自海拔较高的地方，6000米的昆仑山玉珠峰是常年冰雪覆盖，环境未受外界污染。万年冰雪慢慢融化，渗入岩层，历经50年以上的深度地质循环，自然过滤和矿化，造就‘净、矿、小、碱’四项品质。企业应在对水源地的保护上有所作为。我们对昆仑山水源地做到了四级防护，防护面积达11.15平方公里，全部用2.8米高的围栏封闭起来。同时，昆仑山矿泉水始终坚持100%高原灌装，每一瓶水都要经过232项标准检验。”

与会专家一致认为，对珍稀的矿泉水资源，必须兼顾水资源节约和保护，做到在保护中开发，在开发中保护。同时，随着饮用水品质升级，行业龙头企业更应该发挥榜样力量，在生态保护、市场培育方面做出更多贡献。