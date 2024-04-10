国货“潮品”引领壮大新型消费

春暖花开，头戴簪花、身着马面裙赏花成为一些年轻人的新时尚。从服装、美食到文创、美妆，“国潮”消费在这个春天传递出中国经济的强劲脉动。

今年的《政府工作报告》提出：“积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点。”国货“潮品”承载着人们对美好生活的向往，彰显着中国消费者的文化自信，也是培育壮大新型消费的有力抓手。

国货“潮品”之所以受青睐，源于人们日益增长的文化需求。近年来，舞蹈诗剧《只此青绿》一票难求，电影《长安三万里》叫好又叫座，博物馆、图书馆、美术馆成了热门打卡地……越来越多的人欣赏传统文化。“新中式”服饰等消费品得到越来越多的消费者喜爱，这不仅体现了年轻人的审美风尚，也折射出新一代消费者的文化认同感和民族自豪感。国货“潮品”的流行是文化与经济交融互动、融合发展的生动注脚。

国货“潮品”出圈，走进大众生活，还得益于贴近消费新需求的设计。以琳琅满目的中式点心为例，外形上“国潮”范儿十足，有的是传统瓷器造型，有的是复古柔美的盘花纽扣，有的借鉴仿古摆件，有的展现非遗传承，满足消费者对个性多样、文化特色的追求。再以火爆的马面裙为例，改良后的马面裙简单易穿，适用于多种生活场景，既彰显个性，又有很强的实用性。这些好看又好用的国货“潮品”满足了人们消费升级的新需求。

当前国货“潮品”供需两旺，还得益于我国强大的产业基础。去年以来，汉服销售火爆，面对快速变化的市场需求，产业链供应链展现出强大的韧性。比如在山东菏泽市曹县已经形成完整的汉服产业链，不仅布匹、拉锁、扣子等辅料一应俱全，印花、裁剪等环节也都能在这里完成。我国有世界上最完整的工业体系，完备的产业链搭配先进柔性制造体系，让传统制造企业能根据市场需求灵活应变，不仅可以对时尚风向、市场喜好迅速做出反应，也可以更好地满足消费者个性化定制的需求。

国货“潮品”成为新的消费增长点，也离不开各地区各部门对“国潮”产业的大力培育支持。2022年工业和信息化部、商务部等5部门联合印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，明确提出挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。今年商务部推出“老字号嘉年华”活动，鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作，带动国货“潮品”走出国门。

国货“潮品”不仅承载着民族精神和优秀传统文化，更代表时尚消费、品质消费的潮流。期待国货“潮品”在传承中不断创新发展，满足消费新需求，形成消费新热点，乘风破浪闯出更大市场。

《 人民日报 》（ 2024年04月10日 19 版）