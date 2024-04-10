因地制宜开展老年助餐服务

习近平总书记指出，“要大力发展老龄事业和老龄产业，有条件的地方要加强养老设施建设，积极开展养老服务。”今年的《政府工作报告》提出：“加强城乡社区养老服务网络建设”。国务院办公厅1月印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》强调“扩大老年助餐服务”。

民以食为天，很多老年人对助餐服务有广泛的需求。如何开展好社区助餐服务，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，对此记者进行了采访。

引入合作企业，老年助餐专业化

中午时分，江西省赣州市章贡区水南街道九曲河社区的幸福食堂内饭菜飘香，10多道各式菜肴盛在保温格里，冒着热气。店长黄兰芳热情招呼：“阿姨，今天想吃点什么？”

“来份茄子，外加米粉肉。”90岁高龄的社区居民李满妹是食堂的常客。

“一日三餐”是关系老年人生活质量的“关键小事”。为推动老年人助餐服务健康发展，章贡区探索社区幸福食堂项目建设，强调社会力量参与，提升老年人“舌尖上的幸福”。

“目前我们食堂提供的菜品有30多种，菜品价格按照荤素来定，有不同档位价格，最便宜的蔬菜只要3元，最高的荤菜也就15元，而且免费搭配多种小菜，供老人们品尝。”黄兰芳说，考虑到老年人的口味，食堂多制备少油少盐的清淡菜品。当前，在食堂用餐的老年人有200多人。

水南街道幸福食堂不仅设置了老年人就餐区，还设有老年活动中心，添置书报架、棋牌桌、图书角等文娱设施。“这里最大的特色是‘政府引导、政企合作、专业化运营’。”水南街道办副主任朱雪妍表示，“我们通过市场运作模式，由政府免费提供场地，引入第三方知名餐饮企业合作，实现老年助餐专业化运营，发展更可持续。”

“社会力量是参与发展老年助餐服务的重要力量。”章贡区民政局副局长邹华云介绍，目前辖区社会力量参与养老助餐意愿较高，全区社区类幸福食堂33家，其中政府直接运营9家、间接运营3家，社会力量参与运营社区幸福食堂21家。全区平均每天服务老年人9600人次。同时，实施社区幸福食堂星级评定工作，依据群众满意度和服务人次、服务数量等指标，确定社区食堂年度星级，并给予一定运营补贴，促进企业不断提升服务水平。

今年3月，江西省民政厅等11部门联合印发了《加快发展老年助餐服务实施方案》，要求聚焦老年人就餐实际困难，坚持政府统筹，充分发挥市场机制作用，积极构建覆盖城乡、布局合理、多元参与、共建共享的老年助餐服务网络。今年底江西省范围内将新增城市助餐点308个，农村地区依托已有互助养老点位完善服务。

赣南师范大学历史文化与旅游学院副院长郑庆杰教授认为，政府建立供需对接平台，在市场引导下，让更多社会力量参与养老服务，是社区养老可持续发展的成功经验。未来，还应细分养老护理人力资源的多层级市场，加强护理队伍建设，激活多元社会主体参与养老服务事业。

打通配送“最后一公里”，助餐送到家门口

“社区的长者食堂，便宜又好吃，但我和老伴儿腿脚不方便，去食堂吃饭也费力，现在有了免费送餐服务，真是帮了大忙。”上海市松江区新桥镇老年居民周楚说，“我通过手机点餐，随用随点、随叫随到，非常方便，几乎每天都从社区食堂购买早餐。”

新桥镇社区长者食堂与外卖平台合作，打通了“线上点餐、线下配送”服务。松江区相关工作人员介绍，打包费、第三方平台管理费等成本为每次3元，先由社区长者食堂垫付，之后由区级助餐场所补贴转移至新桥镇后，再补贴给长者食堂运营方，老年人可以享受免费送餐服务。

对于一些行动不便的老年人，不仅每天买菜做饭不容易，有些老人走出家门口到社区就餐也有困难，他们期待有更便捷的社区助餐配餐服务。上海市郊区面积较大、人口分散，居住在郊区的老年人送餐需求大。一些地区探索与第三方平台合作，打通了老年助餐配送的“最后一公里”，受到当地居民的欢迎。

国务院办公厅印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出，引导外卖平台、物流企业等经营主体参与老年助餐配送。《上海市养老服务条例》明确，通过政府购买服务、合作共建等方式，支持社会餐饮企业、商业零售企业和网络订餐平台等，为老年人提供社区助餐服务。

上海市松江区新桥镇引入社会力量打造“社区食堂+外卖配送”模式，成为社区老年人居家养老、健康饮食的新选择。饿了么相关负责人介绍，他们将“助力提升社区服务”确立为平台长期的社会责任战略。过去一年多来，平台依托政企合作，在多个城市的社区与街道共同探索老年助餐的新模式。

据介绍，该外卖平台2021年上线对老年人更加友好的长辈模式——简化界面、增大字号，进行适老化及无障碍改造。在此基础上，与中国信通院达成长期合作，共同启动“数字技术适老化服务创新计划”，将在社区开展数字化助餐解决方案分享、数字助老培训、数字银龄课堂等活动。

新桥镇党委副书记、镇长吴超峰认为，政企合作有效结合了政府的组织能力与平台企业的专业能力，通过数字化思维、市场化手段来解决社会性难题，将专业的事交给专业的人做，推动老年助餐服务可持续发展。

多元协同、共同发展，实现持续运营

今年84岁的顾大爷居住在山东省滨州市博兴县锦秋街道的老年公寓。“现在，食堂工作人员准时把餐送到公寓门口，菜是热的，心是暖的！”顾大爷说。

午饭时间，走进锦秋街道综合养老服务中心孝善食堂后厨，工作人员正利落地将饭菜打包好，准备送往老人家中。在就餐区，春日暖阳透过玻璃，照射在洁净的餐桌上，有的老人正端着盘子排队打饭，有的正围桌而坐，吃得津津有味。

锦秋街道综合养老服务中心主任李晋艳介绍，去年，该食堂正式启用，场地由街道免费提供，经装修完成后交由博兴县家庭帮家政服务有限公司运营管理。助餐服务分两种方式：腿脚灵便的老人，可到食堂自行就餐；行动不便的老人，可选择上门送餐服务。

“我们调研发现，周边有许多孤寡、独居老人，都盼着吃上一顿热乎饭，可他们自身行动不便，子女又不在身边，往往是‘做一次饭，吃好几顿’，营养也跟不上。”李晋艳说。

如何破解老年群体“一餐热饭”难题？近年来，山东省考虑到老年人口规模、用餐需求和服务半径等因素，调动社会力量参与，采取新建改建、依托配建、辐射带动、连锁运营等多种方式，多渠道增加助餐服务供给。

博兴县民政局局长任瑞新介绍：“财政有专门经费支持老年助餐服务，同时探索市场化运作模式，与养老机构、餐饮企业、社会组织等开展合作。对验收合格的孝善食堂，给予运营公司3万元的开办补贴，对就餐的80岁以上老人，给予每人每天3元的就餐补贴。运营公司通过规模化的经营、有效的成本控制、科学的定价和合理的助餐补贴，实现社会效益和经济效益双赢。”

为实现持续运营，老年助餐还需多元共担。山东省引导老年人及其子女主动“掏一点”、指导具备条件的党支部通过集体收入补贴等方式支持老年食堂运营，同时出台《山东省“为老”志愿服务项目指南》，以助餐为重点，鼓励各地引导公益慈善组织、爱心企业、爱心人士等开展慈善捐赠。2023年，全省慈善总会系统募集老年助餐资金5600万元。

截至目前，博兴县共建成助餐服务点78处，全部投入运营。全省共建有老年食堂12591处，日服务老年人达40万人次。

山东青年政治学院副教授尹洪禄认为，确保老年食堂长效运行，需要坚持市场化和公益性相结合，整合社区内外的人、文、地、产、景等不同要素，实现政府、社会、市场和家庭等多元协同、合作共担，因地制宜探索老年助餐服务发展路径。

《 人民日报 》（ 2024年04月10日 19 版）