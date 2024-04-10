就近就便获得康复服务

午后，阳光晒暖了小镇街巷，家住四川省德阳市什邡市南泉镇的邓大姐打理着院里的花木。前些年不幸偏瘫，她本以为余生要在轮椅上度过，但经过家庭医生坚持上门治疗，如今生活已能够自理。“实在没想到，还能再站起来。”邓大姐与病友们交流，近来有不少人病情好转，迎来了新生活。

康复服务是残疾人工作的重中之重。残疾人康复需求各有不同，医疗资源需要整合提升。什邡市进一步用心用情推进残疾人康复服务体系建设。家庭医生上门服务、基层康复机构做出特色、联席会议解决机制堵点、就医环境持续优化……2023年，全市近1万名残疾人享受到就近就便的康复服务，实现常规康复不出门，精准康复不出镇。

村镇有了康复机构

家庭医生上门服务

带上药箱，写有“家庭医生”字样的汽车发动，谭丁华又踏上出诊的路。

谭丁华是南泉镇卫生院的一名医生，在当地从医已有20多年。“镇子不大，但持证的残疾人有1100多名，其中约1/3无法自行外出就医。”这些乡亲的康复情况最让他挂心。卫生院建立残疾人康复示范站，谭丁华投身其中，把大半精力用在入户服务上。

“谭医生来啦！”等在门口的邓大姐热情吆喝着。步入小院，看得出她右侧的肢体还有些僵硬。“比以前可是好多了。”她努力抬起右手，向记者挥了挥。

进屋坐下，谭丁华细细询问着康复情况，大家也打开话匣子。患病初期，邓大姐只能靠轮椅行动，身边离不开人。“市里的大医院治疗效果不错。但康复是个长久过程，总要回家休养。”出院后，一家人格外焦虑。得知邓大姐的难处，谭丁华开始每天入户进行针灸、推拿等治疗。“卫生院的医生专业细致，经过5个月的治疗，我竟然站起来了。”邓大姐感激地说。

近年来，什邡市着力建设残疾人康复服务体系。32个康复机构陆续建成、覆盖城乡，成为新生活的支点。康复机构在村镇基层医疗资源基础上添置设施设备、配齐医护人才。谭丁华所在的卫生院不仅成立了康复医学科，还有肢体、听力等多领域的康复专家日常坐诊。

“以康复机构为阵地，家庭医生继续深入，打通残疾人康复服务的‘最后一公里’。”谭丁华介绍，全市康复机构建立“一人一策”残疾人动态监测管理台账，家庭医生根据需求上门，如今残疾人足不出户就能接受康复治疗。“现在院里的家庭医生团队扩充到6支，几乎全院参与残疾人康复服务。”在什邡市，这样的家庭医生团队已超过100支。

相距不远的马祖镇残疾人阳光家园里，太阳下摆好棋盘，王琪与朋友们“战”得正酣。这个大院一向热闹，有60多名残疾人在此接受居家和日间照料服务。

王琪高位截瘫多年，家人在外打工，能得到的照顾有限。医生入户检查时，发现他身上有严重的血肿，便将他接到阳光家园，还减免了费用。“家园与医院一体，又有专业的团队护理，病情很快好转了。”王琪和病友们很爱这里的生活，不仅娱乐活动丰富，还有读书会、职业课程能学点知识，大伙互相鼓励。“感觉像家一样。”王琪说。

体系建设激发创新活力，什邡市的基层康复机构运行得各有特色。马祖镇卫生院盘活闲置空间，打造集康复、照料于一体的阳光家园；有机构发挥中医优势，做强理疗康复；还有的专注贴心服务，免费上门接送残疾人、提供营养膳食。“这些实践让更多人明白，残疾人的康复不仅靠医药，更重要的是用心。”马祖中心卫生院院长马科说。

走访摸清康复需求

多方协作精准服务

翻开什邡市残疾人家庭医生签约增值服务说明手册，从健康评估、护理服务到康复训练，项目几乎涵盖了残疾人康复的方方面面，还能根据个人需求“定制”。小小的册子，让当地残疾人家庭更加安心。

2016年什邡市就开始谋划推动残疾人康复服务精准化，基层队伍建设是“底子”。村（社区）残协组织建起来，经过持续努力，目前什邡市基层残协专委实现全覆盖配备。工作人员走进千家万户，全面摸清残疾人的康复需求。

残疾人的急难愁盼是什么？走得勤才摸得清。“走访发现，残疾人对家庭医生上门很欢迎。但现有的服务偏向普惠，尤其对重度残疾人而言，还无法满足需求。”什邡市残联理事长蒋桃告诉记者。

协同发力，什邡市成立了残疾人康复服务体系建设领导小组，由政府主导，残联、卫健、人社、财政、民政等部门共同参与的联席会议制度也建立起来。“问题摆上桌，各部门协作解决。”蒋桃说。

2021年，什邡市开始在免费基层医疗服务和公共卫生服务基础上，为重度残疾、常年卧床及坐轮椅的持证残疾人提供家庭医生签约康复理疗、心理咨询等6个“增值服务包”。现在签约服务项目已丰富至49个，并按照残疾人需求进一步划分梯次，不同类别、不同等级残疾人均能获取精准全面的服务。

增添的服务内容由试点到全面推广，也遇到一些问题。“部分基层医疗机构存在运营压力，入户为残疾人服务成本较高，收益却有限。”蒋桃坦言，初期不少从业者心中有顾虑。

各级卫健部门及时宣讲引导：通过帮助残疾人，医护人员锻炼了专业技能，医疗机构又能收获口碑，是共赢的好事。疑虑打消，事业运转起来。残联与财政部门积极落实奖补政策，动力又添一分。目前什邡市残疾人家庭医生签约增值服务覆盖率达95%以上，残疾人还可以自主跨区域选择康复机构和签约医生，机构间形成良好竞争氛围，着力提升服务质量。

组建康复专家团队

提升技能优化服务

什邡市人民医院里，门诊大厅人来人往。前来复诊的周禄荣进门后，有志愿者迎了上来，引导老周完成检查。

老周从前害怕来医院。他患有视力二级残疾，眼中只有一片片模糊的影子，就诊、拿药全靠家人陪着“打听”。去年10月，他因甲状腺肿瘤入院，“得知要做手术，心里更紧张了。”老周说。

这次入院，他感受到很多变化。2023年7月，四川省残联开始推进残疾人就医便利化服务，什邡市人民医院被列为首批残疾人友好医疗机构。“导医台有‘残疾人综合服务点’，导诊陪同服务都是免费的，出入院也有专门窗口‘一站式’解决。”经过手术，老周的肿瘤被顺利切除。

“近年来四川省残联会同相关部门，出台为残疾人提供预约挂号服务、便利药事等10条就医便利举措，残疾人就医‘看不明白、说不清楚’的状况得到显著改善。”四川省残联康复处相关负责同志表示，将继续优化措施，持续消除残疾人康复医疗的难点堵点。

老周出院回到居住的方亭街道，家庭医生周玉琴早早来访。“身上有哪些毛病，医生们比我还清楚呢！”老周说。此前，由于周玉琴观察仔细，老周的肿瘤才能第一时间发现。术后恢复如何、原有基础疾病病情有无变化，周玉琴持续记录着，一直与人民医院的医生保持联系。

“残疾人的情况复杂些，以前总担心自己能力跟不上。”周玉琴告诉记者，现在市、镇（街道）、村（社区）、家庭四级残疾人康复服务实现无缝衔接，家庭医生背后有了市级医疗机构的直接支持。“疑难杂症有康复科的医生协助诊断，专业培训的频率和质量也提升了。”她越发觉得工作得心应手。

上下联通，康复效果持久见效。什邡市为各级康复服务平台明确发力目标，市级需要做出优势，在转介转诊、业务指导、技术培训上引领基层。在什邡市人民医院的康复中心，记者看到肢体训练机器人等不少新设备。“从前只是一个小小的治疗室，如今已经有了大团队。”什邡市人民医院副院长胡晓介绍，医院组建了康复专家团队，面向神经康复、心肺功能康复等方向发力。“不仅要下乡组织义诊和培训，医生每年也需外出进修，跟上康复领域的新发展。”

身体日渐康复，周禄荣爱到社区里走走。树木的新芽散发出清香，乡亲们搀住他问候着，他眼中的世界模糊，心里却敞亮。“残疾人的生活也更暖了。”周禄荣由衷地感慨。

《 人民日报 》（ 2024年04月10日 14 版）