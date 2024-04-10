以旧换新，还需多些发力点

坚定实施扩大内需战略，扩大居民消费是重要着力点。本期大家谈围绕推动消费品以旧换新、挖掘消费潜力，谈认识、话举措、聚共识。

——编 者

提升供给质量

田易凡

推动消费品以旧换新，既是当前增强经济增长动力、继续巩固和增强经济回升向好态势的有力举措，也是推动高质量发展的应然之策。

以旧换新要坚持以市场为主，建立在消费者自愿的基础上。当前，我国汽车、家电、家装市场综合体量大，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，有的因为长期使用，还存在着一定的安全隐患。同时，随着居民生活水平提升，广大群众对更高质量、更智能、更绿色、更具个性化的消费品需求也在日益增长。怎么激发有潜能的消费？如何让老百姓愿消费？归根结底是要不断增强供给对需求的适配性，以高质量供给引领和创造新需求。

以旧换新，在推动高质量耐用消费品更多进入居民生活的同时，也为企业带来了发展新机遇。各行各业顺应消费升级趋势，瞄准市场需求，做优产品和服务，定能在以旧换新行动中开拓更广阔发展空间。

政策精准支持

罗珊珊

推动消费品以旧换新，是一项系统工程，需要打好政策组合拳。在以市场为主的前提下，应加大政策支持、加强政府引导，充分调动各方积极性，放大惠民利企作用。

消费品以旧换新，蕴藏万亿规模市场空间。善用政策工具，能起到“四两拨千斤”的作用，释放消费倍增效应。比如，在“2024全国网上年货节”期间，主要电商平台对200多个品类、千余种家电开展以旧换新促销，带动节能中央空调、折叠屏手机线上销售额分别增长262.1%、131.2%。推进以旧换新行动，一方面，可有机融入“消费促进年”“家电下乡”等活动，通过政府支持、企业让利等多种方式，鼓励企业提供价格实惠的产品和服务，满足多样化消费需求。另一方面，应用好标准这个“指挥棒”，统筹考虑企业承受能力和消费者接受程度，发挥环保、安全、循环利用等标准的牵引作用，推动更多消费品向高端化、智能化、绿色化发展。

用好财政、金融、税收等政策工具，在改善消费条件、创新消费场景上做文章，打通制约消费的堵点卡点，促进产供销、上下游、线上线下协同联动、形成合力，必能进一步释放消费潜力。

推进回收利用

张欣欣

从实践来看，让旧物回收变容易，换新将更有动力。实施消费品以旧换新行动，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展是重要一环。

废品是放错位置的资源。以新能源汽车为例，其快速发展拉动了新能源电池对锂、镍、钴等资源消费量的增长，退役电池中的主要金属总体含量比原生矿的金属品位高出约10倍，循环利用价值非常高。推动大规模回收循环利用，是推进资源节约集约利用、促进发展方式绿色转型的重要之举。现实中，回收利用是否规范、渠道是否通畅、服务是否便利、价格是否合理，较大程度上影响着公众的换新意愿。规范发展二手商品市场，提供上门拆机和搬运等服务，解决废旧家电拆装难、搬运难等问题，适当提高旧品估价和购新折扣，这些举措都可以激发消费者以旧换新的积极性。

许多旧机、旧物都有“变废为宝”的潜力。畅通资源循环利用链条，提升便利度、性价比，形成生产、消费、回收和再利用的完整闭环，将为以旧换新提供强有力支撑，也能真正实现再生资源的最大化利用。

《 人民日报 》（ 2024年04月10日 05 版）