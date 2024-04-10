提升医保智能化服务水平

为提高医疗保障公共服务就近供给水平，江苏医保将“公共服务电子地图”列入“医保为民办实事”项目，为参保人员提供精准快捷的查询服务。参保人员通过“江苏医保云”APP访问电子地图，即可轻松查找附近的医保公共服务点。

看病就医是民生大事，医疗保障公共管理服务与群众切身利益密切相关。为群众提供更加方便快捷的医保服务，医保电子地图令人耳目一新。对患者来说，就医路该怎么走？买药去哪里买最近？江苏医保电子地图不仅能展示各医保公共服务点的空间分布情况，还能提供各医保公共服务点服务事项、服务流程、所需材料等业务办理信息。患者只需在电子地图上轻轻一点，即可获取所需信息。这样的贴心服务节省了患者的时间和精力，益处良多。

医保电子地图是医保服务管理科技化和精细化的体现，按图寻“保”体现了医保为民、医保惠民。《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出：“要完善经办管理和公共服务体系，更好提供精准化、精细化服务，提高信息化服务水平，推进医保治理创新，为人民群众提供便捷高效的医疗保障服务。”2023年，国家医保局发布的《关于实施医保服务十六项便民措施的通知》提出，要开通多种渠道满足群众医保信息查询需要，参保群众可在国家医保服务平台APP、网厅或地方医保服务平台进行个人缴费记录、个人医保账户、跨省异地就医结算服务、医保药品目录等信息查询。医保电子地图，是优化医疗保障公共管理服务的有益探索。

群众利益无小事。信息化时代，大数据的广泛应用，为医保服务的精细化、智能化提供了更多可能。医保管理部门应创新思维、敢想敢试，不断提升服务水平，更好满足群众就医需求。

（摘编自《河南日报》，原题为《医保“电子地图”值得借鉴》）

《 人民日报 》（ 2024年04月10日 05 版）