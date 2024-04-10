挑条马面裙，配上素色衬衣，做个发簪盘发，在古风景点打卡，同烂漫山花合影……这个春天，中式穿搭受到青睐，成为游园踏春的一道风景。

提起中式服装，人们可能会想到立领、对襟、盘扣等设计，棉麻、真丝、夏布等面料，提花、扎染、刺绣等工艺……这些经典元素，共同成就其典雅端庄。如今受欢迎的中式服装，多保留了传统服饰的大体形制和诸多元素，但却并非简单复制，而是结合当代审美和着装习惯进行了改良。比如，有的设计师对旗袍的腰线和下摆做宽松处理，方便人们日常穿着；有的厂商对马面裙面料组织和压褶工艺进行调整，使其便于机洗。在传承基础上融入现代风格和技术工艺，既不失复古优雅的质感，更添时尚活力、好看又好穿，赋予了中式服装新的生命力。

一段时间以来，在消费市场上，以汉服为主要代表的中式服装一直不乏拥趸。近期，随着马面裙等走红、出圈，“新中式”服装迎来爆发式增长。从旅游景点到城市商圈，从婚礼仪式到朋友聚会，中式穿搭愈发常见。这体现在供给端——订单源源不断，厂商开足马力、加紧赶工；反映在销售端——在商场门店、线上直播间，相关产品成为畅销款。有数据显示，在山东曹县，今年以来汉服网上销售额超12亿元，1—2月马面裙销售额超5亿元。从款式设计、材料选择，到生产加工、包装营销，中式服装产业链条不断延伸，款式更时尚、价格更亲民，实现了销量、口碑双丰收。

“新中式”走红，为文旅融合打开了新思路。以汉服为例，除了汉服生产销售，汉服租赁、写真拍摄等周边产业也蓬勃发展，还与剧本杀、演绎剧目等有机融合，给消费者带来新体验。比如，在陕西西安大唐不夜城周边，汉服馆如雨后春笋般出现，为消费者提供化妆造型、跟拍摄像等全套服务；在河南洛阳，应天门遗址博物馆打造演艺剧目《唐宫乐宴》，游客不仅可以换上汉服体验诗、乐、茶、礼等传统文化，还能摇身一变成为剧中人。这说明，在产品创新、业态创新、场景创新上下功夫，因地制宜推动文旅融合，既能让传统文化“活”起来，也有利于挖掘消费潜力、拓展市场空间。

“新中式”受追捧，离不开新兴消费群体的壮大。从表面上看，年轻人往往对潮流文化和时尚元素比较敏感，也乐意为商品的美学体验、文化价值买单。由更深层次去观察，作为平视世界的一代，他们的文化自信与民族认同感与生俱来、与日俱增。植根于中华优秀传统文化又彰显个性品位的“新中式”，自然能赢得他们的喜爱。不只是年轻消费群体，着眼未来，随着热度的走高和供给的不断丰富，“新中式”将收获越来越多年龄段消费者的关注。

服饰是文化礼仪的载体，“国潮”服饰彰显传统与现代的结合。越来越多的“国潮”服饰现身大街小巷、融入百姓生活，无形中加深着人们对中式美学的理解，提升着中华优秀传统文化的吸引力。如今，在国际T台秀场上，带有中国元素的服装设计频频亮相，映照着中华文化走向更广阔舞台。读懂“新中式”热度背后的审美价值和文化意义，在传承创新中赓续中华文脉，我们一定能让服章之美绽放新光彩，向世界讲好中国故事。

《 人民日报 》（ 2024年04月10日 05 版）