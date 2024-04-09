甘肃天水官方开设淘宝店铺 让全国网友足不出户尝同款

因麻辣烫火出圈的甘肃天水，正式开淘宝店卖麻辣烫了！

4月8日，为了还没去甘肃天水品尝过正宗天水麻辣烫的网友们，甘肃天水官方直接开了家淘宝，卖起正宗天水麻辣烫和当地特产，让全国各地网友足不出户尝同款。

“大家好，我们是甘肃天水官方，为让更多没到现场的网友们也能体验到正宗天水麻辣烫，我们开了家官方淘宝店，给大家推介地道甘肃天水特产。”记者在甘肃天水官方开设的店铺“甘肃原产地甄选特产”看到，目前店铺已经上架十余种天水麻辣烫产品，包括底料、速食麻辣烫等，每一款都是“天水官方推荐”。

据店铺相关负责人介绍，3月以来，甘肃天水麻辣烫爆火，已经有超过600万人次到天水旅游，品尝当地特色美食。但也有许多网友没有机会来到天水品尝当地麻辣烫，为了方便全国网友，在天水市秦州区商务局指导下，他们整合了天水当地特产资源、开店，让网友们在家也能吃到纯正天水风味。

吃货们对甘肃天水麻辣烫的“垂涎”有多深？据淘宝路边社数据显示，3月开始，天水麻辣烫持续火爆，热度环比上涨285倍。不少爱好美食的消费者专门上网购买各类甘肃天水麻辣烫配料，自己复刻网红美食，一解嘴馋，甘肃天水麻辣烫料包、甘谷辣椒等持续霸榜淘宝热搜。为此，淘宝还上线了甘肃天水麻辣烫专区，让大家能一站式购买到天水麻辣烫美食。

近年来，相关商品是否冲上淘宝热搜已经成为当地旅游是否火爆的风向标。在此之前，淄博烧烤带火了小葱小饼和蘸料，哈尔滨带火了冻梨、锅包肉调料，消费者通过淘宝专区，足不出户就能感受到地道的当地网红美食。