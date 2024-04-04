“百日咳”该如何防治

国家疾控局发布的“全国法定传染病疫情概况”显示，1月1日至2月29日，全国报告百日咳32380例，是2023年同期（1421例）的近23倍，还出现13例死亡病例。什么是百日咳？是否有传染性？如何预防和治疗？针对公众关心的热点问题，国家卫健委日前组织专家进行了回应。

“百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病，是常见的儿童疾病之一，也是全球婴幼儿死亡的重要原因之一。”中国疾病预防控制中心免疫规划中心细菌病疫苗室副主任郑徽介绍，百日咳病程较长，典型病例阵发性痉挛性咳嗽可持续2个月至3个月。根据《百日咳诊疗方案(2023年版)》，百日咳潜伏期一般为7天至14天，有的可达21天。从潜伏期末开始至发病后6周均有传染性，尤以潜伏期末到出现症状后2周至3周传染性最强。郑徽表示，各年龄人群均可感染百日咳，但是无免疫史的婴幼儿发病风险更高。患儿年龄越小，出现并发症和重症的风险越高。小月龄患儿易合并肺炎，还有部分患儿可能合并百日咳脑病。百日咳主要通过呼吸道飞沫传播，因此对婴幼儿来说，感染百日咳的家人是主要传染源，要对孩子加强防护。

“百日咳的典型症状是孩子咳嗽后吸气会出现鸡鸣一样的声音。”首都医科大学附属北京儿童医院呼吸中心办公室主任徐保平说，感染百日咳的患儿容易出现痉挛性咳嗽，咳嗽剧烈，可能会出现并发症，如气胸、肺炎、脑病等。如果发现孩子咳嗽剧烈，家长要赶快带孩子就医。百日咳一般分为卡他期、痉咳期和恢复期3个阶段，如果不加干预，3个阶段加起来通常要持续100天左右。徐保平介绍，抗感染治疗是治疗百日咳的主要方法。除了抗感染治疗，一般治疗和其他呼吸道疾病一样，如保持室内舒适温度和湿度，给孩子提供良好舒适的环境等。对于大一点的孩子而言，要充分休息，不要参加剧烈活动，不要熬夜，有传染性时暂停上学。

中医治疗百日咳有哪些主要方法？首都医科大学附属北京中医医院儿科主任李敏介绍，根据孩子体质不同，需分清证型，如果是寒证则加温药，如果是热证则加清热的药。孩子病程后期主要分为气虚型和阴虚型。气虚型体质的孩子痰液较黏，咳嗽起来痰较少且难以咳出，大便可能较干，可服用梨水或银耳水等；阴虚型体质的孩子看起来白白胖胖，痰会相对多一些，容易腹泻，可给孩子服用陈皮水等。

接种疫苗是目前防控百日咳的最有效措施。郑徽说，接种无细胞百日咳成分疫苗对降低患者感染后的重症和死亡有较高的保护效果。按照国家免疫规划程序，儿童应在3月龄、4月龄、5月龄和18月龄各接种1剂次含百日咳成分疫苗。适龄儿童应及时、全程接种含百日咳成分疫苗。如果没有及时完成接种，家长应尽快带孩子补种，补种时前3剂每剂间隔不小于28天，第4剂与第3剂间隔不小于6个月。同时，保持良好的个人卫生习惯，勤洗手；咳嗽或打喷嚏时用手绢或纸巾掩住口鼻；保持室内通风；必要时要戴好口罩；合理作息，适当进行体育锻炼等也对预防百日咳有积极作用。