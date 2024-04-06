清明时节带你品尝秀色可餐的春花

“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明。”4月4日，我们迎来了二十四节气中第五个节气，也是二十四节气中唯一一个既是节气又是节日的“清明”。此时节，新绿葱葱，娇蕊争芳，入眼皆是春意盎然，故清明节又称“踏青节”。

其实，春花不仅赏心悦目，还秀色可“餐”。民俗“春食鲜花夏吃果”的历史悠久，赏花风雅、食花趣味健康。今天北京协和医院中医科医生分享几款春花食宴，助您小长假怡神又养身。

桃花 活血养颜

功效 “人面桃花相映红”，桃花味苦性平，有活血美颜、泻下通便、利水消肿功效。

用法 桃花茶以干桃花3至4g、绿茶5g，沸水冲泡，依据口感加入适量蜂蜜，多次饮用，适于面部暗斑、老年斑及日照后皮肤较黑者；桃花卧鸡蛋可取桃花（干品）2至3g、莲子20g泡发后水煮、卧上鸡蛋加红糖食用，益于安神、改善面色晦暗和月经色暗有血块。产后乳母可用干桃花1g、猪蹄1只、大米适量煮制桃花元蹄粥，能活血润肤、益气通乳。

杏花 补中益气

功效 杏花味苦、性温，药用和食疗价值均较高，能补中益气，祛风通络，用于治疗妇科疾患，肢体痹痛等。

用法 杏花可制成花茶、精油及保健食品。干杏花和绿茶按1:1制备花茶，香气浓郁，消脂明目、醒脑提神；居家调制杏花虾仁汤（鲜杏花10至15朵、虾仁200g、豆皮、豌豆、鸡汤、盐油等），能补虚通乳，兼顾温肾助阳，适用于产后缺乳，腰膝酸软及男性肾虚阳痿；此外，古人常用鲜杏花捣碎后直接敷面淡化色斑，减少皱纹，滋养肌肤，当今的美容护肤品种也不乏杏花成分。

樱花 止咳平喘

功效 樱花味辛性平，花叶均可入药，有止咳、平喘、润肠功效。

用法 樱花可加工制成樱花茶、樱花酒、樱花酥等。如使用樱花鲜品或干品制作樱花茶，口感清香淡雅，有助于消除疲劳、改善焦虑情绪；市面还流行创意食物，如樱花冰淇淋、樱花蛋糕、樱花寿司、樱花酱等，令人“口吐芬芳”，颇受欢迎。

梨花 润肺生津

功效 梨花中富含大量的维生素、氨基酸、矿物质等营养物质，有润肺生津功效。

用法 梨花色白如雪，淡雅幽香，可食药两用。梨花茶以梨花10g、梨皮30g水煎，有助缓解咳嗽咯痰；梨花莲子汤有清热生津、润肺健脾功效；梨花提取物中的熊果苷能抗氧化，养护和美白皮肤。取梨花、桃花、樱花各等份，水煎液洗面洗手，有助皮肤光洁润白。

玉兰 祛风散寒

功效 玉兰花清新脱俗，正值清明盛开。其性味辛温，含挥发油，花香扑鼻，有祛风散寒通窍、宣肺通鼻功效，用于头痛、鼻塞、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎的辅助治疗。

用法 玉兰花有多种食法，花瓣可搭配炒肉，花瓣裹面炸成玉兰酥或酿制肉丸，还可制作玉兰花饼（糕）、玉兰花蛋羹等。

月季 消炎解毒

功效 月季花性味甘温，《本草纲目》记载其能活血消肿、消炎解毒，是妇科良药，常用于治疗月经不调、痛经等病症。

用法 月季花、大枣各10g同煎，加适量蜂蜜饮用，帮助缓解经期腹痛、潮热不适。月季花和玫瑰花泡水代茶饮，能活血行气解郁。

海棠 健脾止泻

功效 百姓熟知的海棠果香脆酸甜，海棠花有生津止渴、健脾止泻功效，对消化不良、食积腹胀、腹泻痔疮有辅助改善功效。

用法 可取海棠花3至5朵加水煮沸，配上红枣蜂蜜饮用，可口助消化；药膳有海棠栗子炖土鸡、海棠炖排骨等，能健脾养胃、补肾强筋。

迎春 抗菌抗炎

功效 迎春花水提物有抗菌、抗炎活性，其能疏肝解郁、活血通经、清热解毒，适于治疗肝郁气滞引起的月经失调、痛经、乳房胀痛等，还可缓解皮肤痈疖肿毒、皮肤瘙痒等。

用法 代茶饮每次3-5克。

连翘 清热解毒

功效 连翘早春开放小黄花后吐嫩芽，经加工泡制成连翘茶，可生津解毒，清热泻火适合皮肤和呼吸道等部位的感染性疾病。

用法 代茶饮每次3-5克。

金银花 消肿抗菌

功效 金银花性味甘寒，有清热解毒、消肿等功效。

用法 鲜品捻汁外敷治疗皮肤痤疮初起和疔疮，能清热消肿、解毒除痈；鲜花提纯制作爽肤水、面膜能养颜、抗菌；配制金银花冰糖饮、金银花雪梨饮内服，辅助治疗咽喉肿痛和预防上呼吸道感染。另外，日常代茶饮每次3至5g。

敲黑板

花朵过敏人士慎用

春花艳丽养眼、有益健康，但对花朵过敏者需慎食，并切忌路边随意采摘，建议经正规加工后食用药膳或饮茶，达到怡神保健的目的。

文/宣磊（北京协和医院）