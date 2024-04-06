春天孩子想蹿个儿这个运动别碰

在这春暖花开的季节里，孩子们脱去厚厚的衣服，这时候要鼓励他们多参加运动，抓住孩子一年中蹿个儿的好时机。不过，也不是所有运动都适合长身体的孩子。今天，北京市疾控中心主任医师曹若湘，就来为孩子们推荐几个有助于长高、促进大脑发育的运动。

运动的好处多多

坚持科学运动可让孩子们形成与维持健康的肌肉骨骼组织，包括肌肉、骨骼和关节，促进生长发育，有利于孩子们身高的增长；运动可增强体质和免疫力，预防疾病；同时，愉悦心情，磨炼意志，增强自信，增进心理健康；不仅如此，运动还有益于大脑的发育，让孩子们变得更聪明。

孩子身高、体重能够反映体格发育水平。建议应至少每周自测一次体重，每季度自测一次身高。

这些运动能帮孩子拔高儿

曹若湘介绍，家长要根据孩子的年龄、发育水平、运动能力和兴趣来选择适宜的运动项目，要循序渐进，切不可急于求成，否则会不利于孩子们健康成长。

首先推荐跳跃性运动 对于孩子来说，春季锻炼最好的选择莫过于跳跃性运动，如跳绳、跳高、跳远、踢毽子、跳皮筋、篮球和排球等项目。因为跳跃能够牵伸肌肉和韧带，更容易刺激软骨细胞的分裂和生长激素的分泌，进而促进孩子长高。

其次是拉伸类运动 因为骨骼的发育需要一定纵向的压力，游泳、引体向上、伸展体操、吊环和芭蕾等拉伸类运动能牵拉肌肉和韧带，刺激软骨增生，促进脊柱和四肢骨骼的增长。如家长可让孩子们通过游泳使全身各部分都得到充分的舒展和锻炼，练习引体向上可拉伸脊椎、促进脊椎骨的生长，从而促进孩子们身高不断增长。

此外，日常生活中应注意坐、立、行姿势，保持脊柱挺直，预防脊柱侧弯的发生，这对于长高也同样重要。

这种运动尽量别碰

上面提到的跳跃和伸展等运动可以对骨骼施加垂直压力，促进骨细胞增殖，帮助骨骼发育，更利于孩子长高。

但是举重、哑铃等负重运动具有压迫性，过强的压力会阻碍骨骼的纵向生长，孩子们的骨骼发育还没完全定型，容易损伤骨骼，影响身体长高，家长要让孩子们尽量避免这些运动。

科学运动要分三步走

曹若湘介绍，运动也要讲究科学，一次完整的运动包括准备活动、正式活动和整理活动三个环节。

准备活动 又称热身活动，是指主要体育活动开始前小强度的身体练习，时间一般为5至10分钟。通过快走慢跑等，使身体各器官系统“预热”，提前进入状态再做些柔韧性拉伸练习，增加关节活动度，提高肌肉弹性，预防运动损伤。

正式活动 是一次运动中的主要活动。包括如快走、慢跑、跳绳、单脚跳、双脚跳、篮球、排球及游泳等有氧运动，以及引体向上、跳远、赛跑及跳高等无氧运动，持续时间一般为30至60分钟。

整理活动 在主要体育活动完成后进行。适度放松活动，能够帮助身体从运动状态恢复到安静状态。一般为5至10分钟，活动内容与准备活动相近，包括行走、慢跑等小强度的运动和各种拉伸练习。

切勿盲目依赖“增高药”

广告中促进身高增长的产品能否随便尝试服用？曹若湘提醒家长，儿童增高不可盲目依赖各种“增高药”。引起儿童身材矮小的原因有家族性身材矮小、疾病因素包括全身性疾病和内分泌疾病、社会精神因素。

目前发现有300多种疾病伴有身材矮小，市场广告上宣传的各种增高药并不适用于每一位儿童，家长应带孩子去正规医疗机构进行检查诊断，查出病因，对症治疗。因此，家长不可轻易让孩子尝试服用各种增高药。