过敏会变化，防治要跟上

【把脉】

随着气候、环境和生活方式的变化，过敏性疾病患者不断增多，不少患者表示，因为环境变化产生了过敏症状，给日常生活带来极大不便。据世界卫生组织数据统计，全球有30%~40%人口曾经或正在经历过敏性疾病，预计2050年全球约40亿人口将会患上过敏，比如过敏性哮喘、过敏性鼻炎或特应性皮炎等。目前，过敏已成为发达国家儿童排名第一的环境流行性疾病。

所有疾病的发生原因中，遗传都扮演着重要角色。过敏的发病原因比较复杂，如果说遗传是内部原因，那环境因素就是导致过敏的外部原因。对过敏发病来说，外部因素中最重要的就是过敏原，过敏原广泛存在于我们的室内、室外环境中，比如花粉、螨虫或某些食物，还有日用洗护用品中的某些成分，如香料、防腐剂等。

那么，过敏原是造成过敏的唯一外部原因吗？过敏人群究竟该如何降低过敏风险和危害？

过敏原会随生活方式的改变而发生变化

常有患者问，只要接触过敏原就一定会发生过敏反应吗？

答案是否定的。门诊中经常遇到这样的情况，家庭当中父母并没有过敏问题，但孩子过敏了；还有父母饱受过敏问题折磨，可孩子却没有出现过敏。这就涉及了其他的过敏触发因素——人们的生活习惯和所处环境的变迁。

对过敏发病的原因，医学界先后出现三个主流假说。一是“卫生假说”，指的是儿童早期感染越少，则日后发展出过敏性疾病的机会越大，与“不干不净不生病”的说法不谋而合。二是“微生态假说”，认为现代高度加工的食品和抗生素的使用，会影响人们体内的益生菌构成，进而使免疫系统发生改变。三是“屏障假说”，其主要观点是日常洗涤剂使用会破坏皮肤表面、吸入雾霾或二手烟会破坏呼吸道上皮、食用添加剂可能会破坏胃肠道黏膜，这些生活习惯通过破坏相应器官的屏障功能，进而导致过敏原进入人体启动过敏。

引发人体过敏的三大要素包括：遗传基因、环境因素、过敏原暴露。其中，遗传基因基本恒定，但另两个因素可以改变：

经常食用外卖快餐的人，如果外卖食品富含饱和脂肪酸、缺乏粗纤维，则过敏的风险会大大增高。过度清洁皮肤、洗涤剂在衣物残留能使皮肤屏障损伤，使过敏原易于进入人体，启动过敏。2019年的一项研究显示，使用过任意一种抗生素的儿童出现食物过敏的风险增加约40%。

生活环境变化可以影响过敏原暴露的种类。例如，某位患者在北京工作产生了花粉过敏，随着公司外派去南方工作，很有可能转变成螨虫过敏，这是因为北方地区常见过敏原是花粉，但在南方地区常见过敏原是尘螨，这种生活环境变化可以带来过敏原谱改变。

多重过敏带来叠加症状

不同患者的过敏症状可以表现不一，眼科常见过敏性结膜炎，鼻科常见过敏性鼻炎，呼吸内科常见过敏性哮喘，皮肤科常见荨麻疹、湿疹，急诊科甚至能见到过敏性休克。

对于具有基础疾病的患者，要特别注意过敏性疾病的影响。由过敏引发的严重应激反应，对有基础疾病患者，可能带来更大损伤，比如有心血管疾病的患者可能因为过敏诱发心梗；有慢阻肺、支气管扩张疾病的患者，有可能因为过敏，诱发严重呼吸困难。

如果患者的过敏原不仅仅是一种，即多重过敏，这就意味着一旦过敏发作，叠加的过敏症状会“雪上加霜”。比如螨虫和花粉都过敏的患者，就有可能在花粉季病情明显加重，诱发哮喘且更难恢复。

还有，一种过敏性疾病不控制好，有可能进展为多种过敏性疾病。例如过敏性鼻炎多数会发展成过敏性咳嗽甚至哮喘，使治疗更难以控制。因此，定期随诊并复查过敏原是非常有必要的。这可以帮助医生了解患者过敏原最新变化情况，是出现新的过敏原？还是原有过敏原已出现耐受或缓解，以适时调整治疗方案。

除了预防，规范治疗也很重要

有过敏患者担心，长期服用抗过敏药物会产生耐药性。其实，耐药性常见于使用抗生素消灭细菌的过程中，细菌本身不断适应用药环境，渐渐导致原有药品不再发挥作用。抗过敏治疗的过程与此不同，不会出现“耐药”。

随着医疗技术的提高，过敏性疾病的诊断会越来越精准，从抽血、皮试检测过敏原到过敏原组分特异性IgE检测，过敏原的组分越明确，就越能有效筛选出适合进行脱敏治疗的患者，从而提高治疗成功率。

脱敏疗法，其原理类似于疫苗治疗，目的是让患者身体对过敏原产生再认识。虽然传统治疗周期要3~5年，但随着脱敏制剂和方案的改良，未来脱敏会更便捷，效果会更强。

未来的治疗方向，一类是生物靶向制剂，相当于在治疗过程中将免疫系统的靶点按下暂停键，把免疫紊乱控制在静止状态，比如奥马珠单抗靶向血清游离IgE，对IgE的拮抗作用可防止IgE与肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合以及炎症介质释放，未来生物靶向治疗的应用将更广泛。另一类则是利用中和抗体来中和过敏原，作用相当于抗病毒血清，未来的中和抗体研究方向有望更精准。

生活方面，建议过敏人群多食用不饱和脂肪酸和粗纤维食品，减少饱和脂肪酸和高油脂高热量食品的摄入。不饱和脂肪酸主要是亚麻酸、花生四烯酸等，具体来说包括有机蔬菜、海鲜、谷物、坚果等等；粗纤维食品包括蔬菜的茎叶、糙米、燕麦、粗粮。尤其要注意，减少汉堡等快餐的食用，有研究显示，每周食用汉堡等快餐大于3次，可增加哮喘、鼻结膜炎和湿疹患病风险，而每周多食用水果可对过敏人群产生保护效应。加强锻炼也很重要，已有研究证明，体重减轻与特应性皮炎症状的改善有关。

（本报记者崔兴毅、本报通讯员高婉蓉采访整理）