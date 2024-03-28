如何应对过敏性鼻炎？中医专家解答

春季是过敏性鼻炎的高发期。过敏性鼻炎的典型症状有打喷嚏、鼻塞、鼻痒、清涕如水，在温暖的环境下常可缓解，遇冷易加重。江苏省中医院耳鼻喉科主任中医师李乐在接受采访时表示，过敏性鼻炎容易反复发作，难以痊愈，严重时影响患者的生活和工作。中医药作为调节内在正气，改善体质偏颇的重要医疗体系，在过敏性鼻炎的治疗中有着重要作用。

李乐介绍，改善生活习惯、合理规避过敏原、调节免疫相关因子及功能是目前治疗过敏性鼻炎的基本原则。中医认为，过敏性鼻炎归属“鼻鼽”范畴，其发病多与患者肺、脾、肾阳气偏弱相关，由正气不足、风邪外犯两方面因素所致。因此中医药的治疗多从调理肺部入手，并兼顾脾、肾。治疗时还需根据患者的寒、热、虚、实等体质状况进行辨证施治。对于虚实夹杂、寒热并存的情况，中医会采用寒热并用、补泻兼顾的方法。在发作期，治疗以祛风通窍、攻邪治标为主。而在间歇期，治疗则以补虚固表、扶正治本为要。“中医疗法除了中药内服外，还有很多特色疗法如针刺法、灸法、穴位敷贴疗法、按摩疗法等。”李乐说。

日常生活中如何应对过敏性鼻炎？李乐建议，过敏性鼻炎患者应在医生指导下规律、规范用药。局部用药通常是辅助疗法，全身用药不可或缺。同时，外出时佩戴口罩，减少冷空气及空气中致敏物对鼻腔黏膜的刺激。规律作息，避免过度疲劳。积极进行户外运动，增强身体抵抗能力，有利于改善体质，减轻过敏症状。清淡饮食，减少食用辛辣刺激食物，避免因鼻腔充血水肿加重鼻塞等不适。

“过敏性鼻炎患者辨证多见肺气虚寒、脾气虚弱、肾阳不足等，还应减少摄入寒凉食物，以免虚证加重致使鼻部症状更甚。”李乐提示。