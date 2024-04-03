姜宏景：多元新技术为食管癌患者带来新希望

食管癌是常见的消化道肿瘤，其预后生存率较低，严重威胁着人类健康。近日，天津医科大学肿瘤医院食管微创外科主任、天津抗癌协会食管癌专业委员会主任委员姜宏景在做客人民好医生客户端时说，随着医学技术的不断进步，食道癌的治疗方法日趋多元化和精准化，给食管癌患者带来新希望。

姜宏景说，当前，局部晚期可手术的食管癌术前新辅助同步放化疗+手术的方式，在国内外各大指南当中都是“金标准”方案。现在初步展现效果的新辅助化疗+免疫治疗尚处在临床试验阶段，期待临床试验能为其提供更多、更有力的证据，也期待我国甚至世界的食管癌患者因此而获益。

针对食管癌领域备受关注的肿瘤手术技术问题，姜宏景进行了专业说明：切除肿瘤的目的是把肿瘤切干净，要高度重视肿瘤环周切缘、纵向切缘以及淋巴结清扫。过去，临床对食管癌患者进行肿瘤切除，采用“左开胸手术”，清扫范围局限于半部分胸腔和腹腔。而后发展到“两切口手术”，清扫范围扩大了部分胸腔（但并不是全部）和腹腔的淋巴结。再后来发展到“三切口手术”，淋巴结清扫范围涵盖了所有胸腔和上腹部淋巴结，并可实行颈部淋巴结选择性清扫。目前，在微创的腔镜技术、特别是机器人技术赋能下，临床可以做到从胸腔整体至颈部淋巴结清扫。随着近10年来的实践，机器人食管癌手术逐步展示更安全、更彻底的特点。

姜宏景直言：“从质量控制的角度来说，机器人手术更容易做好手术的质量控制。食管癌手术属于非常复杂的手术，在机器人手术的应用当中，是属于特别适合的。不过，由于目前国内各地手术机器人配置没有得到普及，在推广机器人食管癌手术技术的实践中，也有一个医生要渡过学习曲线的过程，所有我们还要有很长的路要走。我们也希望国家能尽快推广手术机器人的使用，特别在像食管癌这样的非常适合机器人手术的病种中尽快推广。让高质量的机器人手术尽快惠及每位食管癌患者。”