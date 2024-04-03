北京试点工伤保险跨省异地就医直接结算

本报北京4月2日电 （记者潘俊强）4月1日，北京市正式启动工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作。当天下午，已在天津当地备案的工伤职工陆女士来到北京大学人民医院通州院区，持社保卡直接挂号就医，并顺利办理住院。

今年，为了进一步减轻广大工伤职工的就医负担，北京市人力资源和社会保障局与市财政局、市卫生健康委员会三部门联合发布了《关于本市开展工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作的通知》，自2024年4月1日起，正式启动北京市工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作。本次纳入试点范围参保工伤职工有三类，包括异地长期居住、常驻异地工作和异地转诊转院的工伤职工。这三类工伤职工在完成工伤认定、工伤复发确认、工伤康复申请核准或辅助器具配置确认后，就可以申请办理跨省异地就医直接结算。异地就医时参保工伤职工经备案后在异地参与试点的工伤医疗、康复和辅助器具配置协议机构，就医后发生的住院工伤医疗费用、住院工伤康复费用和辅助器具配置费用，均可持社保卡直接结算。

北京大学人民医院副院长杨帆表示，工伤保险跨省异地就医直接结算，不仅简化了工伤职工异地就医流程，也减少了医院与各地社保经办机构的沟通成本，大幅提高了医院的工作效率。

当前，北京开放7家工伤协议机构开展试点工作，包括3家工伤医疗机构、2家工伤康复机构、2家工伤辅助器具配置机构。北京市人力资源和社会保障局副局长贾江表示，下一步，北京市人社部门将加强与协议机构以及各地人社部门的协同合作，持续优化系统功能和就医流程，逐步增加试点协议机构。

《 人民日报 》（ 2024年04月03日 12 版）