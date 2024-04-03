接种疫苗是防控百日咳最有效措施（服务窗）

近期，一些地方出现了百日咳病例。什么是百日咳，是否有传染性，有哪些症状，如何治疗和预防？记者采访了疾控和医学专家。

“百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病，传染性较强。”中国疾病预防控制中心免疫规划中心细菌病疫苗室副主任郑徽介绍，百日咳是常见的儿童疾病之一，病程较长，典型病例阵发性痉挛性咳嗽可持续2—3个月。百日咳主要通过呼吸道飞沫传播，因此对婴幼儿来说，感染百日咳的家人是主要传染源，要对孩子加强防护。

郑徽表示，百日咳潜伏期5—21天，从潜伏期开始至发病后6周均有传染性，尤以潜伏期末到出现咳嗽症状后2—3周传染性最强。各年龄人群均可感染百日咳，但是无免疫史的婴幼儿发病风险更高。患儿年龄越小，出现并发症和重症的风险越高。小月龄患儿易合并肺炎，还有部分患儿可能合并百日咳脑病。

“百日咳的典型症状是孩子咳嗽后吸气会出现鸡鸣一样的声音。”首都医科大学附属北京儿童医院呼吸中心办公室主任徐保平说，从临床上看，百日咳病例就诊情况与往年没有太大区别。感染百日咳的患儿容易出现痉挛性咳嗽，咳嗽剧烈，可能会出现并发症，如气胸、肺炎、脑病等。如果发现孩子咳嗽剧烈，家长要赶快带孩子就医。

徐保平说，抗感染治疗是治疗百日咳主要方法。除了抗感染治疗，一般治疗和其他呼吸道疾病一样，如保持室内舒适温度和湿度。对于大一点的孩子而言，要充分休息，不要参加剧烈活动，不要熬夜，有传染性时暂停上学。

“从中医的角度看，百日咳主要还是一个痰，治疗就是祛痰。”首都医科大学附属北京中医医院儿科主任李敏分析，对于一般患儿来说，痰在气道里很黏，咳不出来，从而刺激气道咳嗽，所以关键在于祛痰。患儿更多见的是肝火犯肺，在临床上，常用清肺化痰，尤其是清肝的方法来进行治疗。

李敏说，百日咳到疾病恢复期，可以分为气虚型和阴虚型。阴虚型的患儿痰少，但黏，难于咳出，可以用一点梨水加银耳或川贝煮水。气虚型的患儿痰较多，容易腹泻，可以用陈皮泡热水喝。如果孩子使用抗生素、雾化治疗后效果不好，但能接受中药，建议同时吃中药，效果会不错，因为中药有很好的化痰止咳效果。

接种疫苗是目前防控百日咳最有效措施。郑徽说，接种无细胞百日咳成分疫苗对降低患者感染后的重症和死亡率有较好效果。按照国家免疫规划程序，儿童应在3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次含百日咳成分疫苗。适龄儿童应及时、全程接种含百日咳成分疫苗。如果没有及时完成接种，家长应尽快带孩子补种，补种时前3剂每剂间隔不小于28天，第四剂与第三剂间隔不小于6个月。

《 人民日报 》（ 2024年04月03日 12 版）