织密织牢消费者权益保护网（市场漫步）

直面消费者诉求和社会关切，协同共治，加大监管力度，提高执法效能，严厉查处侵害消费者合法权益的各类违法行为，构建让消费者更加安心放心舒心的消费环境

前不久，中国消费者协会发布2023年“全国消费维权十大典型司法案例”，涵盖多个消费领域的热点难点问题，特别是消费新业态、新模式发展中出现的消费者权益保护新问题，引发广泛关注。

多年来，我国消费者权益保护工作卓有成效，相关部门、消协组织及行业协会等采取多种举措，促进消费环境持续优化、消费潜力加速释放、消费信心不断提升。同时要看到，随着经济社会快速发展，消费者权益保护领域出现了一些新情况、新问题。各方要综合施策、协同发力，进一步织密织牢消费者权益保护网，营造让消费者敢消费、能消费、愿消费的良好环境，促进消费稳定增长。

聚焦传统消费难点，着力解决“老大难”问题。在传统消费领域，虚假宣传、不公平格式条款、预付式消费侵权等问题较为突出。以预付式消费为例，部分商家变相涨价、办卡容易退费难等行为给消费者造成不良体验。不久前公布的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》强化了预付式消费活动中的经营者义务，为消费者维护自身合法权益提供了充分依据。对于传统消费难点问题，要继续开出有针对性的“药方”，直面消费者诉求和社会关切，加大监管力度，提高执法效能，严厉查处侵害消费者合法权益的各类违法行为，优化消费环境。

针对新型消费热点，要采取更加有效的举措。当前，各类消费新模式、新业态不断涌现，给经济社会发展注入新动能，但也带来一些成长中的“烦恼”。比如，一些经营者利用技术手段、优势地位等侵害消费者合法权益，“大数据杀熟”等现象时有发生。应对新情况需要新办法，新业态呼唤新规范。一方面，监管部门要加强全过程监管，推动数字经济健康发展。另一方面，经营者要坚守诚实守信理念，切实保障消费者的隐私权、知情权、公平交易权和安全保障权，推动释放更大消费活力。

关爱重点人群，加力保护好“一老一小”群体合法权益。要进一步加强监管，明确经营者不得诱导“一老一小”消费者购买明显不符合其实际需求的商品或者服务。还要在适老化改造、建立防沉迷机制等方面持续用力，增加更具人文关怀的产品和服务供给，推动构建全龄消费者友好型消费环境。

消费者权益保护事关广大人民群众切身利益。各方要携起手来，不断建立和完善经营者守法、行业自律、消费者参与、政府监管和社会监督相结合的消费者权益保护共同治理体系，多措并举打造让消费者更加安心放心舒心的消费环境。

《 人民日报 》（ 2024年04月03日 19 版）