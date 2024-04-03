让二手商品流通既便利又规范（消费万花筒）

“买新装备前，先出手旧装备。”北京摄影爱好者李昂最近入手了一款新相机，在此之前，他通过某二手商品交易平台将旧相机转了出去。

让闲置物品“游”起来，成为一种新潮的绿色生活方式。如今，越来越多人将闲置的数码产品、运动装备、手工艺品等放到网络平台出售。据闲鱼发布的数据，该平台日均交易额已突破10亿元，过去一年中，超过1亿人在闲鱼挂出闲置物品，每天都有400万件闲置物品在平台上发布。

前不久，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“支持二手商品流通交易”“推动二手商品交易平台企业建立健全平台内经销企业、用户的评价机制，加强信用记录、违法失信行为等信息共享”。

闲置交易平台的快速发展不仅为消费者提供了更多选择，也为产业链上下游带来新机遇。以手机为例，旧手机值多少钱，买到的手机是否为正品、有无硬伤，都是消费者关注的焦点。对此，一些平台提供免费的旧品估值和正品鉴定服务，用户提交订单后，二手商品首先会被送到质检中心，由专业人员对产品性能、破损情况、硬件老化程度等进行评估，给出参考价格，生成图文并茂的质检报告，让买卖双方都放心。此外，行业正通过技术创新，探索数字化社区便民回收等新模式。

随着共享文化兴起，闲置物品交易呈现个性化、社交化的特点。在买卖过程中，不少人因为有共同的兴趣爱好而相识，二手交易平台不仅成为物品交易的集散地，也是参与社交、拓展兴趣的场所，为用户带来丰富的消费体验。闲鱼发布的报告显示，以游戏、宠物植物、模玩动漫等为代表的兴趣消费，每笔订单产生约40句聊天。其中40%的聊天发生在交易之后，不少买家卖家在确认收货后建立新联络，丰富了社交生活。

中国商业经济学会副会长宋向清表示，对年轻人来说，二手交易平台不仅可以追求经济性，还可以使交易双方相互分享购物心得、交流爱好兴趣，具有社交性、便捷性，既提升了交易乐趣，也扩大了交流圈。

在二手交易平台上，用户以个人为主，加之主要通过线上交易，全过程买卖双方不见面，因此一些消费者担心交易的安全性。对此，业内专家建议，激活行业发展动能，还要不断完善制度、规范管理，以安全的交易环境激发用户的消费热情。要进一步完善法律法规，确保平台运营规范，维护公平交易秩序。同时，还要加强数据隐私与安全保护，保护用户个人信息和交易数据安全。

《 人民日报 》（ 2024年04月03日 19 版）