梁军：早筛早诊早治 有助于提高食管癌疗效

食管癌是常见的消化道肿瘤，其预后生存率较低，严重威胁着人类健康。近日，北京大学国际医院党委书记、院长、肿瘤中心主任、中国临床肿瘤学会副理事长梁军在做客人民好医生客户端时说，早筛早诊早治至关重要，有利于食管癌患者的预后，以及进一步提高治疗效果。

许多食管癌患者在确诊时已经处于中晚期，因此也就错过了最佳的治疗时间，而筛查是尽早发现食管癌的重要方式。“病理检查是食管癌筛查的‘金标准’，目前食管癌的早期筛查手段主要是腔镜、镜检。”梁军建议，对于有家族食管癌病史、有黏膜病变、饮食习惯不良（比如长期吸烟、吃热烫食物）或者饮酒等高危人群，一旦出现间歇性进食障碍，或胸部不适等临床表现，要尽快就医筛查。

梁军介绍说，无论哪种癌症都可能发生转移，转移方式通常有三个途径：肿瘤局部种植、沿血管转移、沿淋巴管转移，而食管癌转移顺序通常是局部的淋巴结、肝、肺、骨以及肾上腺等。目前，临床防止复发和转移手段就是术后的辅助治疗，即将残存的或者处于细胞阶段的肿瘤细胞，通过术后的辅助放化疗或者免疫治疗等手段，能够将其消灭在萌芽期。

在肿瘤细胞转移过程当中如何进行治疗？梁军认为，这要根据情况而定。例如，针对寡转移（转移数目较少、分布范围较窄）患者，临床通过手术方式来解决。那么，如何预判转移呢？从基因组学、蛋白组学微观角度能够找到更好的判断。比如循环肿瘤细胞含量、微小残留病灶等如果能检测准确，临床尽早干预，能把复发和转移带来的危害降低到最小。

如何判断食管癌是处于早期、中期还是晚期？梁军从专业角度进行说明：临床具有明确的食管癌分期标准，目前常用的分期主要有两种：一是美国癌症研究会与国际抗癌联盟联合制定的TNM分期。二是国际抗癌联盟发布的UICC分期。不同的分期方式配合不同的临床诊疗方案，这对患者的长期生存起到很好的预后辅助作用。

梁军介绍说，目前，临床治疗倡导精准化、个体化治疗，所谓“精准”就是为每位患者制定一个效果更佳的治疗方案。对患者先进行手术、放疗还是化疗，是现在临床研究的热点和难点。过去，临床根据两个维度制定治疗方案：一是患者角度（比如体重、年龄、分期、生活质量等）。二是医疗角度（比如方案的强弱对骨髓的抑制作用等）。现在，临床从微观角度（比如基因组学、蛋白组学的研究等）来为患者挑选疗效更佳的药物类型。

“近年来，免疫治疗之所以成为临床诊疗领域的热点，是因为它能给患者带来长期的生存和生活质量的改善，但是不是所有患者都适合免疫治疗呢？这需要临床找到准确的标志物来鉴别治疗方式的可行性，比如PD-L1的表达值、肿瘤负荷突变量等，所以，免疫治疗并不一定适用于每位患者。目前，医学界正在尝试通过基因测序寻找靶点、依据肠道微生物的变化，为患者选取优化治疗方案，并已初步取得成效。”梁军说。