养老院“服务兑换住宿”是双赢之举

在一些养老院里，最近成为焦点的不是老人，而是一群00后。他们靠着为院内老人提供陪伴服务，“兑换”到了养老院的住宿资格。有人好奇：00后住进养老院是怎样的体验？一名00后回答道：“和上学住宿一样，只不过我的朋友年龄大一点，但不妨碍我和他们一起快乐。”在养老院里，00后多了“爷爷”“奶奶”疼爱，老人们也有了“孙子”“孙女”关心，双方都被呵护成了“孩子”。

刚刚步入社会的00后年轻人，在面临房租、水电费等一系列经济压力时，选择以陪伴与服务的志愿付出“兑换”养老院的住宿资格，的确不失为省钱有方的“人间清醒”。诚如有人对此形容所说：不求大富大贵，只求每天省下几十元的“精打细算”。总体看，00后到养老院“以服务兑换住宿”，受益的不只是年轻群体，也有不再孤独且增添了青春气息的老年人。忘年之交的代际融合，很容易带来“老少搭配、生活有味”的双赢效应。

类似养老院“服务兑换住宿”的合作方式，近年来已有一些地方在尝试。年轻人通过累积养老服务时长，可以兑换到养老院的住宿资格或者抵扣房租，如一个月服务时间满10个小时，当月房租可以减至300元。年轻人与老人们同吃同住，也便于形成“跨代社交”。

此类“蹭老式”消费近年来在一些地方流行开来，从中可以看到，许多00后虽然成长于物质丰盈的年代，却少有一味追求名牌、艳羡虚荣的盲目消费旧习，而更在意生活的实用性与性价比，比如去老年食堂、上老年大学、报“夕阳红”旅行团等。所谓“不买贵的，只选对的”，当有助于年轻一代养成精打细算、勤俭节约的良好生活方式。

陪伴从来都不只是单向的。老年人需要陪伴，来城市打拼的00后也同样需要“心灵伴侣”。年轻人教会老年人使用手机、习练书法、陪伴聊天、共跳交谊舞，同时也在取悦自己、磨炼性格和积累体验。养老院里的长者来自各行各业，他们的丰富阅历、生活体悟和工作经验等，既是老人们的优势与财富，也可帮助许多年轻人补上素质短板。正所谓“家有一老，如有一宝”，00后到养老院提供陪伴服务，多与老人进行良性互动，延续“爷孙情”，年轻人学会了耐心，懂得了慢下来，有助于自己成长成熟、少走弯路。

当然，养老机构推出“代际融合”服务模式，不应是简单的服务供给或资源让渡，而应当是基于“陪伴是最长情告白”的志愿服务项目，深层次考量应当是“给老人晚年生活带来乐趣”。年轻人以自身朝气与活力、知识与技能，影响和感染老年人，让他们不再单调、寂寞、缺乏亲情，同时教他们学会使用“现代装备”，让他们掌握一技之长。这既需要养老机构在充分保障养老床位的基础上，增加专供年轻人入住的“公益性床位”，同时还应充分尊重院内老人们的意见，谨防为追求模式创新而忽视当事人权益。

国家卫健委数据显示，到2035年左右，中国60岁及以上老年人口将突破4亿，中国亟待探索更多养老新模式。随着岁月的推移，今年到养老院“服务兑换住宿”的00后小年轻，也注定会渐渐变老，他们同样憧憬着能有个当初的自己来陪伴晚年。

期待“服务兑换住宿”的资源共享养老模式，在且行且完善中行稳致远。