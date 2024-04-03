殡葬消费如何走出“边被坑边攀比”误区

成本几百的骨灰盒最高卖到上万、不在殡仪馆消费就不能火化寄存、宁可花半年收成钱也要在葬礼上“大摆宴席”……临近清明，新华社记者调查发现，近年来我国积极推进殡葬改革，取得显著成效，但在包括脱贫村在内的一些农村地区，动辄数万元的殡葬费，依然是群众的一笔不小负担，与此同时，讲究面子排场的重殓厚葬风气依然普遍。（4月2日《新华每日电讯》）

殡葬是送别逝者、寄托哀思的行为，民间延续传统习俗，往往会遵循一定的礼仪。然而，近年来一些地方殡葬服务市场乱象丛生，殡葬产品和服务价格畸高，往往是成本的数十倍之多，远超合理定价区间。而在部分地区，民众存在过度攀比的殡葬消费非理性行为，不仅增加了家庭的经济负担，也违背殡葬礼仪的本意。殡葬消费如何才能走出“一边被坑，一边攀比”的误区，成为社会关注的焦点，亟待认真解决。

对于殡葬服务价格畸高等乱象，近年来从中央到地方一直严加整治。早在2018年6月，民政部、国家发改委、公安部、市场监管总局等九部门联合印发《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案》，针对殡葬领域的结构性问题和长期困扰群众的一系列乱象重拳出击。然而，冰冻三尺非一日之寒，整治高额殡葬费痼疾远非易事，在不少地方，不明码标价、随意加价现象在殡葬用品市场仍较为普遍。

各地殡仪馆、商家存在不规范经营、价格不透明等问题，主要利用市场垄断、价格信息不透明等优势，推出各种豪华、奢侈的殡葬产品和服务，诱导消费者超额消费。政府监管部门应加强对殡葬服务市场的监管，通过制定和完善相关法规，规范经营行为，打击不法商家的违法行为，保护消费者的合法权益。同时，应明确殡葬服务的公益属性，加强对殡葬服务价格的监管，确保公开成本、价格透明、合理定价，禁止恶意涨价、诱导消费等。

一些地方群众热衷于举办豪华葬礼、奢侈宴席等，视为对逝者的尊重、对长辈的孝心体现，这种观念导致殡葬消费不断升级，形成互相攀比的“烧钱游戏”。然而，此举忽视了殡葬礼仪的本质乃是对逝者的怀念和对生命的尊重，却在奢侈浪费的风气下，演化成了一种表面的、物质化的展示，不仅加重自身经济负担，也导致人情礼金水涨船高，令民间习俗变得庸俗化。

“慎终追远，民德归厚”，殡葬应回归本质，民众需跳出消费误区，树立正确的殡葬消费观念。不要被商家天花乱坠的推销所诱惑，不要盲目追逐高昂的殡葬产品和服务，应根据自身的经济条件和实际需求，选择适宜的殡葬服务，避免过度消费和浪费。同时，坚持“厚养薄葬”的传统价值理念，重视对亲人的生前照顾，在亲人逝后不搞攀比消费，拒绝不良风气的道德绑架。

倡导移风易俗，推广文明殡葬非一日之功，需要久久为功。各地政府需要强化教育和宣传，提高公众对殡葬文化的正确理解，倡导简约、文明、环保的殡葬方式，强调殡葬的精神价值。要完善殡葬服务供给，基于公益服务立场，提供多样化、个性化的殡葬服务，满足不同消费者的需求，确保透明性和公正性。同时持续推广绿色殡葬理念，鼓励采用生态葬、树葬、海葬等环保殡葬方式，减少土地占用，保护自然环境，降低殡葬费用。