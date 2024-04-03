“帮助更多的孤独症儿童”不只是一句“呼号”

“我们团队常常是在必要时给予专业性帮助，而在日常生活中总是退居幕后，默默陪伴。”

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3月23日，在第十七个“世界自闭症日”到来之前，徐州市儿童医院联合徐州市第十三中学、徐州市泉山区残疾人联合会及其他志愿者为“星宝”们组织了一次社会融合春游活动。

“星宝”，这是徐州市儿童医院的志愿者们对孤独症儿童的爱称。而这也不是他们第一次为“星宝”们开展活动。

从2018年10月，徐州市儿童医院团委发起成立“拥抱星宝”志愿服务项目开始，志愿者们已经组织太多次关爱活动。

这个地级市的三甲医院有一支由专业医师和康复治疗师组成的志愿服务团队。6年来，他们关爱孤独症儿童的志愿服务从医院不断外扩，直至深入邻近幼儿园，甚至社区。

起初，“帮助更多的孤独症儿童”只是徐州市儿童医院康复科医务人员工作之余的一句“呼号”。

“当时，看到这群孩子和家庭非常无助，科室的年轻人想尽绵薄之力帮助他们。”“拥抱星宝”志愿服务项目负责人、徐州市儿童医院康复科言语语言治疗组组长巩甜甜告诉记者。

可是，随着就诊的患儿越来越多，医院所能够接纳的患儿数量有限，需要帮助患儿及其家庭向外寻求新的支持，“拥抱星宝”志愿服务项目就这样诞生了。

“要想办法提高公众对孤独症的认知！”志愿服务团队定下目标，分别从“家长课堂”“走进校园”“走进社区”这三个模块开展爱心志愿服务。对内，年轻医生开始寻求学习更为先进的康复技术，为家长制定科学准确的评估标准；对外，志愿团队积极开设主题科普讲座，穿插互动环节来讲解专业知识。

在医院团委的组织下，越来越多的青年志愿者报名参加志愿服务活动。6年来，“拥抱星宝”志愿服务团队从最初的8人，已壮大至如今的375人，其中包括专业志愿者165人，爱心志愿者210人，辐射了淮海经济区18县市。

3月23日的那场活动让巩甜甜感动。

“我们原本只安排了20多个名额，但根据学校反馈的报名情况，后来不得已又增设到50多个名额。”巩甜甜说。

她很高兴能看到这样的改变，对于“星宝”这一特殊群体，社会上越来越多的人开始给予理解并积极帮助。

在一次幼儿园的活动中，巩甜甜关注到了一个细节，“我们发现，这些老师都是以俯身平视的姿态和小朋友们互动。”不仅如此，她们也没有忽视任何一个孩子，其中不乏有孤独症、多动症以及有情绪问题的儿童。

这让巩甜甜有了新的思考：“星宝”们真正需要什么样的志愿服务？

“对于‘星宝’的帮扶，要不断细化，而且形式也得更多样化。”巩甜甜说，这是志愿服务项目下一步努力的方向，“比如引入更具沉浸感的情景剧模式，有利于普通人换位思考，切身体会孤独症儿童的世界。”

“让更多的人关注到这群孩子，最终的目的是让社会接纳‘星宝’。”徐州市儿童医院团委书记李显达在一次与巩甜甜的交流中意识到，“让‘星宝’们融入社会正常生活，第一步就是先融入幼儿园。”

之后，李显达多次来到徐州市星光第二实验幼儿园，与青年教师深入探讨，并组织他们到医院体验“星宝”康复成长环境。在园长和爱心老师的支持下，徐州市儿童医院联合星光第二实验幼儿园发起成立了医教结合融园计划志愿者联盟。

之后的日子里，对于一些适龄的“星宝”，幼儿园青年教师可以提前到病房了解情况，康复治疗师志愿者也可以到幼儿园，观察正常的幼儿园教学，获得更多的儿童专业教育经验。

“我们希望通过医教结合，进一步探索出适合‘星宝’的康复课程，为‘星宝’的融园做好铺垫。”李显达说。

其实，让“星宝”融入社会，真正的挑战并非孩子本身，而是父母和家庭。

“家长需要的并不是多先进的干预技术，而是要帮他们疏导心境。”为此，“拥抱星宝”志愿项目除了开展常规的家长科普讲座，还增加了定期家访、电话回访、心理辅导等工作。

“我们团队常常是在必要时给予专业性帮助，而在日常生活中总是退居幕后，默默陪伴。”巩甜甜说。

如今，帮助更多的孤独症儿童已经成为徐州市儿童医院青年医师们的共识。截至2024年3月，“拥抱星宝”志愿服务项目已服务3460个家庭，走进16所幼儿园、25家社区，开展线上、线下家长课堂170余次，为5500余名儿童送去关爱，帮助700余名儿童走进校园。