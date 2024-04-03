“抠”出的口袋公园很暖心

漫步在上海市中心，几乎每走过一个街口就有一个小而美的口袋公园。最新数据显示，上海纳入城乡公园名录的口袋公园已达265座。根据规划，到2025年，全市要实现公园1000座以上的目标。

这些散落在中心城区的口袋公园，都是当地人从钢筋水泥的缝隙里“抠”出来的。这些转角处的小惊喜、家门口的小确幸，一度是堆放杂物的工地、封闭的单位院子，或不起眼的闲置地块。

一个“抠”字，道出在寸土寸金之地“见缝插绿”的不易。譬如，以往封闭的围墙，因为植绿而打开，这就意味着，小单位的清静要让位于大城市的便利，需要一点奉献精神。

再如，以往放置杂物的闲置地块，也要被整理出来。城市生活其实与一般人家过日子差不多，杂物总是有一些的，也需要地方堆放。一旦要建口袋公园，这些都需要重新筹划、归置、整理。

好在这些困难都被一一克服了。而随着已建成口袋公园的示范效应，接下来继续要“抠”的口袋公园，至少从理念上，接受起来已经顺理成章。

也就是说，当越来越多的人切身感受到身边绿色带来的适意时，口袋公园就不再仅仅是一种城市建设的理念、愿景，而已经成为每个市民的家常日用。“独坐幽篁里，弹琴复长啸”，或许奢侈，但闹市中短暂出神、紧张下稍稍拐一个弯，到林下小坐一会儿，未尝不是一种必要的休憩。

最近，一种名为“公园20分钟理论”的休息方式，在社交平台上火了。啥是“公园20分钟理论”？研究表明，每天在户外待上一小段时间能够让人更加快乐，即便不做运动，只是每天到公园待上20分钟也能让状态更好。也因此，越来越多人会带上午饭，去公园逛逛、在长椅上坐坐。

而与职场直线距离最近的口袋公园，从此或将不再是老年人的休闲专属，也会成为年轻人的最爱。“休息是为了更好出发”，这样也符合资源利用效率最大化的原则。

事实上，近年来，不仅上海，多个城市都开始下大力气建设口袋公园。城市里的绿意，眼见着越来越浓了。这是一种向内挖潜的努力，也是城市对真实需求的热烈回应。

城市不应该只是一味往高里长，也需要多一些柔性设置，让人们可以随心散步、社交，感受寻常生活中的烟火气息，重新找到城市的美好“打开方式”。